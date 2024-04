Lilia Lemoine sobre el estudiantazo nacional: "Están inventando problemas que no existen"

Después de una marcha multitudinaria a favor de las universidades públicas y a pedido de que el gobierno no las desfinanciara como prometió hacerlo, en la cámara de Diputados se intentó tratar el presupuesto universitario pero -para sorpresa de literalmente nadie- 130 diputados no se presentaron a dar el quórum, entre ellos Lilia Lemoine.

La movilización del 23 de abril tuvo convocatoria en todo el país. Las calles se colmaron de gente y todos a través del mismo pedido, algo que indudablemente resonó en el gobierno de Javier Milei porque probablemente no esperaban que más de 300 mil personas -solo en Ciudad de Buenos Aires- se hagan presentes.

Lilia Lemoine indicó que la movilización fue a raíz de un "movimiento kirchnerista"

Entre los 130 diputados que hace un mes se decidieron aumentar el sueldo y que hoy mismo se dan el lujo de faltar a las sesiones estuvo Lemoine, asegurando que la manifestación fue un "despropósito", que todo lo hecho fue algo "político creado por los kirchneristas" y que los estudiantes de las universidades públicas intentan "sabotear la educación".

"La naturaleza de la marcha me pareció un despropósito porque el presupuesto 2023 a 2024 se duplicó", comenzó diciendo. Acto seguido, le echó la culpa a quienes se manifestaron por no haber podido acudir a la facultad. "Es mentira que se desfinanció la educación pública, es falso. Sí entiendo que fue algo político y de hecho yo quedé atrapada en medio de la marcha y no pude ir yo a la facultad que tenía reunión de bloque".

En esa misma línea, insistió que la marcha "le complicó la vida a la gente" y no sólo eso, sino que se mostró contenta de que la Policía comandada por Patricia Bullrich no reprimió y por ende, no hubo disturbios. "Lo bueno es que lo vi pacifico, eso me parece bueno, lo veo como un avance. Creo que todos tienen derecho a manifestarse a pesar de que le complicaron la vida al resto de la gente. No comprendo la naturaleza de la marcha, parece que les molesta que se va a auditar los gastos que tiene".

Y agregó: "La marcha que se hizo ayer fue un total sin sentido. Entendemos que se oponen al gobierno de Javier y que no quieren el DNU, que no quiere la Ley de Bases, eso ya lo sabemos. Pero fue una marcha movilizada por una cuestión política y no porque se suspendió la educación pública, eso jamás pasó. El gobierno de Milei no desfinanció la educación pública y se duplicó el presupuesto. ¿Para qué marcharon? Porque no quieren que los auditen".

Lilia Lemoine se ausentó para debatir el presupuesto a las universidades públicas.

Sin embargo, al consultarle acerca de que las universidades se encuentran sin luz para poder ahorrar energía sabiendo que a partir del próximo mes ya no contarán con el mismo presupuesto, respondió: "Son ellos mismos los que cortan la luz. Es mentira que no hay luz. Ellos están intentando sabotear la educación, es algo que nos informan los estudiantes".

Sin ningún tipo de límite y enfrentando directamente a todos los que eligen estudiar en las universidades públicas de Argentina, señaló que, además de intentar "sabotear la educación", también son, palabras más palabras menos, "adoctrinados". "Escuché estudiantes decir que les asignaban puntos extras en los exámenes si ellos asistían a las manifestaciones".

Lilia Lemoine indicó que el "Kirchnerismo" quiere "flan".

Por otro lado, en medio de su polémico y aberrante discurso, citó al comediante Alfredo Casero haciendo referencia al "flan": "El kirchnerismo quiere figurar como los salvadores de una situación que no vienen a solucionar. Están pidiendo flan, no están pidiendo soluciones. La presencia de ellos en la marcha fue claro, fue algo político. Se están oponiendo al funcionamiento del gobierno, no están queriendo solucionar un problema, de hecho están inventando problemas que no existen".

Lilia Limoine concluyó: "Tienen derecho a manifestarse y lo hicieron sin ningún problema. Todo ciudadano tiene derecho a hacerlo pero es mentira que el gobierno de Javier Milei quiere desfinanciar la educación pública. Lo que quieren hacer es que los estudiantes se pongan en contra del gobierno".