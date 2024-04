Vanucci y los rumores de romance con Javier Milei: "Compartimos muchas cosas"

El nombre de Victoria Vanucci volvió a instalarse en la agenda de los principales portales de espectáculos gracias a sus inesperadas, desopilantes y hasta polémicas revelaciones. Semanas atrás, la ex modelo y hoy empresaria gastronómica fue noticia al contar que participó en orgías en castillos de Europa, que definió como "muy interesantes". "Se hacían en unos castillos impresionantes. Una vez fuimos a una en Holanda. ¡No sabés lo que era!. Hay lockers para cambiarse, hay pisos especiales, y es libre la participación", había detallado sin antes asegurar que la dinámica de la participación es "el que quiere con la que quiere, o los que quieren con los que quieren".

Javier Milei

La mujer había descripto estos episodios que "se hacían una vez por año", como salidos de una escena de la película Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, que muestra imágenes de fiestas sexuales que se hacían alrededor de sectas y grupos cerrados. "Eran en castillos. No era algo así nomás. Era algo importante", reveló. Días después, Victoria volvió a dar que hablar al asegurar que su ex, Matías Garfunkel, no tiene un peso y que ella debe mantenerlo.

En pocas palabras, desde el entorno de Vanucci advirtieron que es ella quien mantiene económicamente a sus hijos, Napoleón e Indiana, ya que él no sólo no puede hacerlo, sino que hasta tiene que pedirle a ella que le cubra la obra social: la única condición que puso para firmar los papeles del divorcio. "Lo que quiero es la tenencia de mis hijos y no necesito ni un peso tuyo", habrían sido las palabras de Vanucci, según reveló Infobae.

Y finalmente su última aparición había sido la semana pasada, cuando volvió a participar del programa de su amiga Tamara Petinatto en la Metro 95.1, y habló de masturbación, de su primer beso, de cómo son sus orgasmos y hasta confesó que tiene sueños eróticos con la conductora. "¿Si tengo sexo? Me gustaría. Estoy con mi mano mucho. Sí, es mi mejor amiga. La quiero asegurar. Mi mejor amiga (la mano). Aparte yo soy mucho de la imaginación", fueron sus dichos.

Victoria Vanucci se alejó del modelaje y entró en el mundo gastronómico.

Pero en las últimas horas, comenzaron a circular a través de las redes sociales y algunos programas de espectáculos versiones que indicaban que el presidente Javier Milei había posado sus ojos en Vannucci tras separarse de Fátima Florez, algo que la empresaria non tardó en desmentir a través de sus redes sociales. "Hay algo que está pasando que es muy fuerte y lo que corresponde es ponerle el pecho y decir las cosas como son, también para que no se siga armando una bola. Sé que se me está vinculando con el presidente de la Nación, el señor Javier Milei, por el cual tengo absoluto respeto", sostuvo la ex de Garfunkel.

Fátima Florez y Javier Milei durante la gala del Colón

Y para sorpresa de muchos, reveló qué la une al jefe de Estado: "Respeto a la figura presidencial, respeto a mi país, a mi gente... Quiero que sepan que si bien tenemos muchas cosas en común, compartimos el amor por el judaísmo, compartimos rabino, que de hecho le mando un fuerte abrazo... Tanto me ha dado, tanto me ha enseñado, tanto me continúa dando día a día. Hay muchas partes de la información que sí son ciertas, estuve invitada a esta famosa cena, a la cual no pude asistir".

Finalmente, agregó: "Pero me parece que es un buen momento para aclarar que no tengo ningún tipo de relación amorosa. En algún punto se puede llegar a sentir como un halago, que la comunidad judía, que es mi comunidad, me vea con estos buenos ojos después de tantos años de trabajo, de introspección interna... agradezco eso. Pero también quiero decir que no tengo sed de poder, sed de política. Me prometí a mí misma no hablar de política".

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci se divorciaron hace dos años

Por último, Victoria afirmó que actualmente su único "deseo es que a mi gente le vaya bien, a mi familia le vaya bien" y de forma sutil, descartó un romance con el presidente. "No hay ningún tipo de lazo amoroso, es lo que necesitamos aclarar en este mensaje. Amo quien soy hoy, no tengo sed de poder, de poder ser primera dama. Compartimos el amor por el judaísmo, por la tierra israelí, compartimos muchas cosas, pero no nos conocemos personalmente. Espero que con este video podamos aclararlo, lo más importante de este mensaje es 'no se preocupen, no voy a ser primera dama'". Y cerró: "Mucha gente ama al señor Milei y ojalá que todo salga bien", cerró.