María Luján Rey, tras el descarrilamiento del San Martín: "¿Necesitamos tragedias para reaccionar?"

"Estamos vivos de milagro, amigo", se escucha gritar a un hombre en una de las formaciones de la línea San Martín que colisionó contra otra en la mañana del 9 de mayo de 2024.

Las reacciones en redes sociales, por los 50 heridos trasladados a diferentes hospitales de la zona y otras dos personas con traumatismo de cráneo que están graves, no se hicieron esperar. Y, una de las personas que opinó fue María Luján Rey.

María Luján Rey

María Luján es la mamá de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once que sucedió el 22 de febrero de 2012 en la que murieron 51 personas y 789 quedaron gravemente heridas.

María Luján es uno de los baluartes más importantes de la lucha por la búsqueda de Justicia para las víctimas entre las que estaba su hijo. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), opinó: "Ver las imágenes del tren San Martín, estremece y nos vuelve a interpelar", empezó.

Lucas Menghini Rey

Además, llamó a la reflexión por las causas del accidente entre dos formaciones de la línea San Martín: "¿Cuál es el mantenimiento que recibe el servicio ferroviario?", se preguntó retóricamente y continuó: "Durante los últimos años se han producido cientos de incidentes, ¿volvemos al 2012?".

Tragedia de Once

Rey terminó con una profunda reflexión: "¿Necesitamos tragedias para reaccionar?".

Luego también felicitó la actuación del servicio del SAME que tuvo una estratégica implicancia para sacar a cada uno de los heridos de la maraña de hierros que dejó el choque: "¡Resaltar nuevamente la gran labor del SAME!", expresó María Luján y de nuevo rememoró lo que ella tuvo que vivir en la tragedia de Once: "¡Recordar que en el 2012 cada herido que tuvo asistencia del SAME salvó su vida!".

Minuto a minuto: heridos, traslados y consecuencias del choque en Palermo

Precisamente chocaron una locomotora y un coche furgón vacío en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta; hasta el momento se registraron 70 heridos, de los que 16 debieron ser trasladados., según información que hizo circular el SAME.

Las personas heridas fueron trasladadas rápidamente a los hospitales Hernández, Pirovano y Rivadavia. Estos traslados fueron coordinados por Bomberos y el SAME que llegaron al lugar con ambulancias y helicópteros que llevaron a las víctimas a diferentes nosocomios.

A través de un comunicado de Trenes Argentinos explicaron: "Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido".