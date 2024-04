Una por una, todas las mentiras del Ministerio de Salud por el brote histórico de dengue

No hay repelentes. No hay vacunas gratuitas. No hay espirales. No hay insumos para los hospitales. Mientras la Argentina atraviesa la peor epidemia de dengue de su historia, el Gobierno de Javier Milei insiste en no activar las correspondientes medidas sanitarias y en las últimas horas, tras el intenso reclamo de distintos sectores, la cartera dirigida por el "ministro fantasma" Mario Russo emitió un comunicado cargado de información falsa que generó aún más incertidumbre en la población.

Los registros no mienten: al momento, ya son más de 180 mil los contagios y 129 los muertos por el brote de dengue. Con las guardias desbordadas y los profesionales de la salud haciendo malabares por la falta de insumos, los argentinos enfrentan otro desafío: acceder al menos a los repelentes y espirales en el "mercado liberado" por el Gobierno libertario.

En plena epidemia no sólo no se consiguen, sino que los precios se incrementaron en un mil por ciento desde el mes de enero. Impagables, como las dos dosis de la vacuna disponible y autorizada por la ANMAT hace exactamente un año.

💣Bombita: la vacuna contra el dengue se consigue en el mercado privado y su valor asciende a los $71.293. El costo total del tratamiento (se requieren dos dosis) es de $142.586, el equivalente al 70% de un Salario Mínimo Vital y Móvil ($202.800). Los pocos que aún pueden sostener el pago de sus prepagas -gracias al DNU libertario ya acumulan subas del 160% en cuatro meses- pueden adquirirlas con un 40% de descuento.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado cargado de información falsa en torno a la vacuna y denunció una campaña de presión de los laboratorios fabricantes: "Instamos a las empresas vinculadas a la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos".

Las fake news del Gobierno sobre las vacunas autorizadas contra el dengue

Asimismo, desde el Gobierno libertario sostuvieron que aún no hay evidencia científica de la efectividad de la vacuna: "La ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, pero desde aquel momento ni el Gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los oganismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación. La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario y regiones endémicas. En este proceso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aún no la autorizó".

💣Bombita: la vacuna del laboratorio japonés Takeda no sólo cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (que recomienda su aplicación a mayores de cuatro años y menores de 16) y de la ANMAT, sino que además ya fue incorporada al calendario oficial de vacunación en la Unión Europea, el Reino Unido, Islandia, Noruega, Brasil e Indonesia. Podés leer el artículo de The Lancet sobre la efectividad de la vacuna acá.

Si bien el Gobierno insiste en que la OMS mantiene sus reparos en la aplicación de la vacuna, lo cierto es que sus máximas autoridades reiteraron en el mes de enero que es segura la inoculación para chicos desde los cuatro, hasta los 16 años. Dato no menor si se tiene en cuenta que entre los 129 muertos confirmados en el país se registró el fallecimiento de dos menores de edad.

💣Bombita: en febrero se confirmó la muerte de un adolescente de 14 años oriundo de la provincia de Corrientes por dengue. El 30 de marzo, las autoridades del Hospital de Niños Eva Perón de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamargue confirmaron el desceso de otro joven de 13 años producto de una "insuficiencia cardíaca compatible con dengue".

"La introducción de la vacuna se recomienda para entornos con alta carga de enfermedad por dengue y alta intensidad de transmisión, para aumentar el impacto en la salud pública y reducir cualquier riesgo potencial en poblaciones seronegativas (sin infección previa). La introducción debe estar acompañada de un plan bien diseñado de estrategia de comunicación y participación comunitaria", señaló la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna Takeda.

💣Bombita: de haber llevado adelante una campaña de vacunación preventiva en el mes de diciembre, teniendo en cuenta el intervalo de tres meses para la aplicación de la segunda dosis, los argentinos inoculados hoy tendrían un 84% menos de posibilidades de ser hispitalizados y un 61% menos de chances de tener síntomas.

En el comunicado, el Gobierno también tergiversó las recomendaciones sanitarias pronunciadas por la Organización Panamericana de la Salud: "La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote, tal y como lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un reciente informe presentado sobre la situación del dengue en la región".

Resulta inevitable preguntarse, ¿cuál fue la recomendación oficial de la OPS? "La vacuna que tenemos disponible no va a doblegar la epidemia de dengue, debe usarse en un marco de complementariedad con las otras acciones. Y lo más importante son las acciones de campo, de control del vector, de prevención y de educación", explicó Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

💣Bombita: la OPS no dijo que la vacuna no está validada para "controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote" tal y como sostiene el Gobierno de Milei, sino que su aplicación en el marco de la epidemia regional debe usarse "en un marco de complementariedad con las otras acciones". Es decir: la vacuna funciona, pero para poder enfrentar la epidemia se deben sostener otras medidas como las campañas preventivas y la fumigación.

El Ministerio de Salud a cargo de Russo también cuestionó la efectividad de la vacuna Dengvaxia, otra de las opciones del mercado: "También es necesario recordar que hubo otro intento de producir una vacuna contra el dengue que se conoció como Dengvaxia, una vacuna hecha con microbios vivos debilitados (atenuados), que pretendió ser una solución pero que no obtuvo los resultados esperados".

¿Qué fue lo que sucedió con la vacuna Dengvaxia? La droga fue registrada por el laboratorio Sanofi Pasteur en 2015. Dos años más tarde, la ANMAT indicó su administración en personas de entre nueve y 45 años. Estudios posteriores (podés leerlos haciendo click acá) redujeron el universo de aplicación, tal y como advirtió la OMS: "No debe administrarse a personas que no hayan sido infectadas previamente con el virus del dengue, debido al aumento en la incidencia de hospitalización y enfermedad grave en niños vacunados que nunca se infectaron con dengue".

La actualización de la OMS fue aprobada en simultáneo por la ANMAT, quien en 2020 actualizó sus propias recomendaciones. "La vacuna está indicada para personas de seis a 45 años con infección de dengue previa confirmada mediante una prueba, con un esquema de tres dosis a los cero, seis y 12 meses. Para estas personas, la vacunación ofrece una fuerte y persistente protección contra las hospitalizaciones y la enfermedad grave por dengue", refuerza el laboratorio.

💣Bombita: en concreto, la vacuna Dengvaxia está autorizada y validada para aquellos pacientes que ya tuvieron una infección previa de dengue.

La inacción del Ministerio de Salud desde el desembarco de los libertarios en La Rosada

El Ministerio de Salud de la Nación emitió recién en abril su primer parte oficial sobre la epidemia de dengue -cargado de fake news y desinformación-. No sólo se suspendieron todas las campañas de prevención -al momento sólo se sostienen las provinciales, sustentadas por los gobernadores-, sino que además el único autorizado para referirse al brote fue Manuel Adorni, vocero presidencial.

Pese a que durante cuatro meses no existió ninguna comunicación oficial sobre la epidemia, la administración libertaria apuntó contra la oposición y los medios de comunicación no hegemónicos de infundir el mido y la confusión en la población: "Desde el Gobierno Nacional no se avalará que la política o los medios de comunicación sumen miedo y confusión, y se seguirá avanzando con la convicción de preservar la salud de la población".

💣Bombita: la presión social por la difusión de información desde la cartera sanitaria forzó al Gobierno a autorizar a la diputada nacional Lilia Lemoine a respaldar la postura anti-vacunas de la administración libertaria. Lo hizo, claro, en el programa del periodista Jonatan Viale.

"¿Debería aparecer un poquito más el ministro de Salud?", indagó el hijo de Mauro Viale, en su ciclo de TN. "Estará trabajando, supongo. Otra vez, la epidemia de dengue no es algo nuevo. De hecho, en el 2019 ya había problemas de mosquitos, en el 2020 ya había problemas pero sólo se hablaba de otra enfermedad (por la pandemia de Covid-19)".

💣Bombita: el ex ministro de Salud Ginés González García fue duramente criticado al inicio de la pandemia de Covid-19 por hacer hincapié también en el brote de dengue de aquel entonces.

Lemoine, quien militó en contra de las medidas sanitarias durante la pandemia e incluso participó de las marchas "anti-cuarentena", prosiguió: "No es algo que se pueda resolver ahora por cómo se tienen que dar las vacunas. No te va a hacer efecto que te des la vacuna ahora".

"Si tuvéramos un gobierno kirchnerista ya hubiera comprado todas las vacunas y habría obligado a la población a vacunarse, y no serviría de nada porque tenés que dejar pasar tres meses para la segunda dosis", argumentó de forma falaz la diputada nacional.

Si tuvéramos un gobierno kirchnerista ya hubiera comprado todas las vacunas y habría obligado a la población a vacunarse"

Cabe recordar, tal y como ya se mencionó en este artículo, que de haber llevado adelante una campaña de vacunación en el mes de diciembre, los inoculados hoy estarían recibiendo la segunda dosis, cuya efectividad se hace efectiva a los quince días de la inoculación.

"Llevamos 129 muertos por dengue este año. Si la vacuna no te hace efecto y encima te la ponés solamente para quedar bien, porque aparecés con esa solución que no sirve, es durísimo pero no es nuevo. Es un problema que venía creciendo y se ignoró porque bueno, ya conocemos lo que pasó con el gobierno anterior... dos años de cuarentena y de más", prosiguió.

Con Lemoine y Adorni como "voceros sanitarios" en la televisión, Russo difundió en las últimas horas el primer comunicado sanitario oficial por el brote de dengue y accedió a dar una entrevista a Radio Continental, cuando bien podría haber llevado adelante una conferencia de prensa para poder llevar información y tranquilidad a la población.

La forzada aparición de Russo, el "ministro fantasma"

Rechazó las vacunas y dijo que la falta de repelentes es "un problema de oferta y demanda"

"La mirada que tenemos nosotros, como órgano rector que define calendarios de inmunización, es de suma prudencia. La vacuna que aprobó ANMAT ha superado la fase 3, se mostró segura y eficaz en personas de 4 a 16 años. Ahora bien, queremos recabar datos finales de fase 4, en Argentina y Brasil, para con la Comisión Nacional de Inmunización y ver en qué regiones y grupo etario sería útil aplicarla", sostuvo, en expresa contradicción con las recomendaciones de la OMS.

En línea con el comunicado difundido por su cartera, el ministro también tergiversó el último informa de la Organización Panamericana de Salud: "Esta vacuna no es de utilidad, no es efectiva para mitigar un brote. Se necesitarían casi ocho años para mitigarlo".

¿Qué dijo sobre el faltante de repelentes y de más productos de cuidado? "Es un problema entre la oferta y la demanda. Se generó un cuello de botella que se va a subsanar", esquivó, sin brindar mayores precisiones sobre cuándo volverán al mercado los faltantes y descartando así la intervención del Estado para obligar a las empresas a garantizar los insumos (atribución que quedó eliminada con el DNU) y controlar la suba de precios en el marco de la emergencia sanitaria.