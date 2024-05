Yacobitti calificó el acuerdo entre la UBA y el Gobierno como "provocador": 60 universidades aún reclaman

A media tarde del miércoles, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril tras llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional que garantiza el funcionamiento operativo de la institución. "Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento", explicaron.

De esta manera, resolvieron "suspender a partir del día de la fecha la emergencia presupuestaria en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires". En la misma línea, la UBA manifestó que el refuerzo asignado implica "una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial".

Además, destacaron que "este presupuesto está destinado exclusivamente al funcionamiento operativo de esta institución". "De todos modos, continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación infraestructura", remarcaron desde la Universidad de Buenos Aires y destacaron "la urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y nodocentes".

Lo cierto es que aún 60 universidades nacionales reclaman que el Estado les transfiera el monto de dinero para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases. Incluso, desde el CIN emitieron un comunicado apuntando directamente contra el acuerdo entre el Gobierno y la UBA, advirtiendo que la medida tomada es "inadmisible y provocadora". "Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades", remarcaron.

En el comunicado, el CIN señaló que "resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas". "No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", dispararon y exigieron "una resolución que garantice un incremento igual" para todas las universidades.

En este contexto fue que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, salió a reconocer que el acuerdo financiero al que arribó con el Gobierno "es provocador" para el resto de las casas de altos estudios y aclaró que la institución porteña "no se comprometió a dejar de reclamar". "La UBA forma parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pero cada universidad también dialoga por separado con el Gobierno", sostuvo el ex diputado nacional.

En declaraciones radiales, el dirigente radical admitió que "es provocador aumentarle sólo a la UBA" y remarcó que la casa de altos estudios porteña "no se comprometió a dejar de reclamar, bajo ningún punto de vista". "No voy a dejar de reclamar por el salario docente, nadie quiere aulas vacías porque los docentes no pueden vivir con eso", subrayó Yacobitti y advirtió: "Ahora el CIN no va a tener que discutir más cuánto es el ajuste por inflación, porque el Gobierno ya lo reconoció con la UBA".