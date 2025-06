Viviana Canosa prendió fuego a Adrián Suar y a todo El Trece: "¿Para qué me llamaron?"

Una de las periodistas más irreverentes, rebeldes del país está en problemas: Viviana Canosa está a los botes, de canal en canal, de stream en stream y de equipo en equipo. No parece dar con el lugar de trabajo en el que se sienta cómoda, suelta y sin presiones. Ahora, que está en El Trece, la situación no parece haber mejorado.

Es que en las últimas horas, la periodista estalló en contra de Adrián Suar y Pablo Codevilla, directivos del Canal que le dio una oportunidad de estar nuevamente al aire. La furia de Canosa fue incontenible: "Me llamaron (las autoridades) y me dijeron que no puedo hacer un programa político", dijo.

Viviana Canosa

Entre preguntas retóricas y bronca atragantada, Viviana expresó: "Entonces, ¿Para qué me llamaron? ¿Para que hable de Wanda Nara? No tengo problema pero en este momento de mi vida, quiero contar otras cosas", dijo soltando toda su ironía.

Según contó la -ahora- rubia, no se estaría sintiendo ni cómoda ni contenida con el canal: "Yo debuté y al segundo día, ellos me querían echar a la mierda. Todos los días hago el programa con los huev** en la garganta para no auto censurarme", despotricó.

Adrián Suar

En la misma línea, saltó: "No me siento contenida pero en ninguno de los canales que estuve. En los últimos años, estuve en los lugares incorrectos", admitió y siguió: "Quedo como la conflictiva, la mina que hace quilombo y no me siento cómoda. Yo no puedo pelearme con la rebeldía que tengo porque sería pelearme conmigo".

Finalmente, Viviana explicó cómo será su modus operandi de ahora en más y no parece ser el de la paz: "Me voy a tomar 3 días por algo personal. Lo pedí hace mucho tiempo y cuando me lo dieron, sentí alivio porque voy a trabajar con mucha angustia".

Suar habló de Canosa

Fue el pasado 24 de abril, a horas de que Canosa realizara la denuncia en Comodoro Py, sobre supuestos casos de abuso sexual en manos de la actriz y humorista Lizy Tagliani. Fueron tales las reacciones que hasta Suar se metió a opinar.

Lizy Tagliani

En una improvisada entrevista, expresó: "La denuncia la hace Viviana, que es una persona adulta, mayor de edad. Esas cosas no las puedo manejar, ella fue e hizo una denuncia. Veremos qué dice la Justicia".

Soltándole la mano, Suar también explicó: "La verdad que yo no puedo ser responsable de algo que hace Viviana. Hace una denuncia como cualquier ciudadano que puede hacer una denuncia. Después, qué va a pasar, sólo Dios sabrá", dijo con tono escéptico.

Viviana Canosa

Suar mantuvo su postura respecto a la libertad de expresión que reina en su equipo de trabajo: "Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla ElTrece. Pero sí también me gusta una pantalla tranquila, no soy de agredir a nadie desde la pantalla".

Al mismo tiempo, realizó una fuerte autocrítica: "A veces se me desmadran las cosas y trato de ir de nuevo y tratar de volver al eje, de lo que siempre fue la pantalla. A veces lo logro más, a veces lo logro menos. A veces lo logro menos, como todas las pantallas en esta bendita televisión argentina", reconoció.

Adrián Suar

Suar no dio lugar a dudas: "Todos a veces nos mandamos a penitencia y decimos acá estuvimos mal. Le pasa a América, a veces le pasa a El Trece, nos pasa a todos. Y está bien, yo coincido".

Adrián Suar no dejó pasar la oportunidad de demostrar poder y contó qué le dijo a Canosa: "Fui y hablé con Viviana de puertas para adentro lo que yo quiero para la pantalla de ElTrece. Y ella lo entendió perfectamente. Y espero que sea así y podamos convivir civilizadamente".