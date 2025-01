¡Con la tuya! Los millones que Milei le puso a Estudiantes para ganar la pulseada de las SAD

"¿Te sorprende? ¿En serio?". Esa fue la respuesta de la mayoría de los ex dirigentes y trabajadores de Estudiantes cuando, consultados por BBN , se enteraron del millonario negocio que Javier Milei le entregó al grande de La Plata para que dos de sus entrenadores viajen -con todo pago- a Jamaica para enseñarles a los lugareños "a patear la pelota". "Es el principio del fin si no se le pone un freno", reconocen desde el UNO.

De un tiempo a esta parte, Juan Sebastián Verón perdió a gran parte de la "familia del Pincha". Un sinfín de trabajadores del club renunciaron -o fueron forzados a hacerlo- debido al proyecto de "club mixto" que tanto apoya el presidente del "Pincha" y que no sólo se beneficia de los fondos del Gobierno nacional, sino que además replica el mismo modelo: "Más trabajo, menos sueldo y menos trabajadores".

💣Las represalias también se sienten en la hinchada: la mayoría de los socios no apoya la privatización del club, pese a que Verón se canse de desmentirla. Se esperan cánticos y manifestaciones ni bien arranque el torneo. ¿Se la bancará la "Brujita"?

"El fútbol se mete dentro de una sociedad y eso es una sociedad anónima, porque no hay otra figura", justificó el hijo de la leyenda del club días atrás. Exaltado por tener finalmente un socio en su cruzada por privatizar el fútbol, Milei no sólo lo respaldó, sino que además celebró: "Será en beneficio de sus socios e hinchas. Afortunadamente, Estudiantes tiene un presidente que no sólo ha sido un jugador de fútbol excepcional y exquisito, sino que tiene una inteligencia importante. La está viendo y está llevando el club hacia el lugar correcto, me saco el sombrero. Verón demostró ser un crack adentro y fuera de la cancha".

En concreto, aunque en público sostenga que Estudiantes no se convertirá jamás en una SAD, Verón ya comenzó a disfrutar de las mieles del acercamiento no sólo con el Gobierno, sino también con los fondos de inversión que hacen que los hinchas de Gimnasia miren del otro lado del bosque con entusiasmo.

El hombre detrás del escandaloso contrato es Guillermo Tofoni, agente de la FIFA. Él fue el intermediario que permitió que el club de La Plata recibiera el vueltito por apoyar la cruzada privatizadora que Milei y Mauricio Macri llevan adelante. "En la pelea por las SADs y la privatización del fútbol, Milei ayuda a Verón con recursos del estado argentino", advirtieron a este diario.

💣¡Con la tuya! "Los impuestos de los argentinos cubren los gastos de dos directores técnicos de Estudiantes de La Plata y bancan el fútbol juvenil en Jamaica. Milei se mete en la pelea contra Claudio Fabián "El Chiqui" Tapia y (Pablo) Toviggino, poniendo a EDLP como 'socio de cooperación internacional' de la Cancillería argentina". ¿Curro?

El gran curro de Milei, Verón, Macri y los privatizadores del fútbol argentino

De acuerdo a la documentación a la que accedió este medio, Cancillería firmó un contrato de cooperación internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno argentino, a cargo de Milei, está obligado a pagar con fondos del Estado nacional los pasajes, hoteles, comidas y viáticos de los técnicos de Estudiantes que visitarán en el mes de abril Jamaica.

"Milei usa fondos del Estado para que Estudiantes se meta en el negocio del fútbol internacional. Capitalismo de amigos, versión fútbol. Sads for export, pero con subsidio del Estado", refuerzan, en tiempos en donde el propio Milei avanza con "el mayor ajuste de la historia argentina" que implica, entre muchas cosas, que los jubilados cobren por debajo de la línea de la pobreza y ni siquiera accedan a los medicamentos gratuitos que el PAMI les otorgaba hasta diciembre del año pasado.

La reacción entre los "pincharratas" fue contundente: si bien celebran cualquier tipo de ingresos para el club, lo cierto es que entienden que es el primer paso de lo que consideran "el fin del fútbol". "Necesitamos refuerzos, queremos ser competitivos, pero esta no es la forma. Ya se fueron muchos. Bancamos los trapos, pero no de esta manera. Verón tiene que entender que por más que nos venda que no se está privatizando, el club es nuestro", advirtió un histórico de "Los Leales" -la barra del grande de La Plata- en diálogo con este portal.

Dato mata relato: "Estás contrayendo una deuda monstruosa, que sólo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil"

Taviggino, tesorero de la AFA, realizó un extenso posteo en sus redes sociales exponiendo el detrás del negociado entre el Estado argentino y Verón. Spoiler alert: cada vez que lea "señor pecho frío", se refiere a Verón.

"No señor pecho frío. Claro, ahora entiendo por qué sos 'miamense', estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al socio de Estudiantes. Los clubes son de los socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al fútbol argentino; el mismo que es campeón del mundo y bicampeón de América; hoy posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global. Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie", le espetó.

El tesorero de la AFA explicó el detrás del acuerdo y las consecuencias que tendrá en las cuentas del club. "Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los socios del club que presidís desde Miami, que lo único que estás haciendo es contraer una deuda monstruosa que sólo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que no estás cambiando o transformando el modelo de gestión del fútbol argentino, tampoco estás inventando nada; puesto que Foster Gillett no es, ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendés presentarlo. Es lisa y llanamente, a la luz de la Ley Argentina, un acreedor, que por única razón, por la que no se queda con el club Estudiantes, es porque el Fútbol argentino y la Ley argentina no lo permiten".

💣¿Revolucionar el club? ¡Un chiste! Verón fue uno de los principales objetores del apoyo al plantel femenino del club, argumentando que no genera ganancias. Típico de machirulo.

"Allá vos, seguí tomando sol que seguro lo necesitás, que al fútbol argentino lo refundamos y transformamos día a día entre todas y cada una de las más de cuatro mil asociaciones civiles que integran AFA por voluntad y elección de sus propios socios", cerró.