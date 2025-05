"No sobra nadie": trabajadores del INTI enfrentan una amenaza histórica frente a la motosierra de Milei

En medio de un contexto de recorte sistemático del Estado, el gobierno nacional avanza con un proyecto de fusión de organismos públicos bajo la bandera de la "eficiencia". Entre los casos más sensibles figura la posible unificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dos pilares fundamentales de la ciencia y la producción nacional. Desde la Junta Interna del INTI advierten que detrás de este proceso no hay una mejora administrativa, sino un intento deliberado de desmantelar estructuras clave del desarrollo tecnológico del país.

En esta línea, BigBang mantuvo diálogo con el Secretario Gremial Sebastián Baldomir, que detalló la difícil situación que atraviesan desde la institución: "La Junta Interna está en contra. En realidad, estamos en contra no en sí por la fusión, sino porque lo que esconde esto es un achicamiento, sobre todo de nuestro organismo y del INTA, y el achicamiento tiene que ver con personal", explicó.

La preocupación central gira en torno a la pérdida de empleos, la paralización de proyectos y el debilitamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología. Desde ambas instituciones se encolumnan bajo el lema: " No sobra nadie ", en respuesta a la narrativa del gobierno libertario, que en reiteradas ocasiones intenta justificar el ajuste con estadísticas poco claras sobre los puestos de trabajo públicos: "Consideramos que esta fusión, en realidad, es un desguace encubierto. Es el nombre que están dando a una nueva reforma del Estado", desde el gremio.

El gobierno de Milei amenaza al INTI, pero no desde la Junta Interna resisten

Lejos de tratarse de una simple reorganización, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de reducción del Estado promovida por el gobierno de Javier Milei, que impulsa un ajuste fiscal extremo a costa de funciones estratégicas. Según denuncian los trabajadores organizados, los efectos de esta política son inmediatos y devastadores: "Nosotros lo vemos como un futuro desguace y desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con el área de ciencia y tecnología, no solamente en el INTI sino en todos los organismos", afirmó el referente sindical. " Son 25 los organismos que quieren fusionar ", advirtió, en referencia al listado que circula extraoficialmente y que incluye instituciones como el CONICET, la CONAE, el INIDEP, entre otros.

En el caso del INTI, su rol es fundamental: se trata del organismo responsable de la metrología nacional, los estándares de calidad industrial, el desarrollo de tecnologías apropiadas para pequeñas y medianas empresas, y el acompañamiento técnico a productores de todo el país. Por su parte, el INTA cumple funciones esenciales en investigación agropecuaria, transferencia de tecnología, extensión rural y sustentabilidad. Ambos organismos tienen fuerte presencia federal, con delegaciones en cada provincia y cientos de proyectos en marcha. Su eventual fusión, sin planificación ni consulta, no sólo amenaza puestos de trabajo sino que también pone en riesgo servicios técnicos, ensayos, capacitaciones y desarrollos científicos que impactan directamente en la productividad y el tejido económico regional.

Según el Secretario Gremial, la fusión podría provocar recortes presupuestarios, pérdida de puestos de trabajo especializados y una disminución en la inversión en ciencia aplicada al campo, en un contexto donde el conocimiento técnico es clave para la soberanía alimentaria y el desarrollo regional. Además, la integración forzada de dos entidades con misiones, culturas institucionales y áreas de experticia tan diferentes podría generar conflictos operativos y una pérdida de eficiencia .

Legalmente, el INTI no podría fusionarse con otra institución nacional

En este aspecto, también intervino Claudia Bufi, Secretaria Adjunta, quien informó: "Legalmente, tanto el INTI como el INTA, los dos están constituidos por ley, tienen un consejo directivo, así que su disolución o fusión no es algo que ellos puedan disponer así nomás. Sin pasar por el Congreso de la Nación. Ellos igualmente, hicieron un intento con el Banco Nación, en el cual tuvieron un regreso importante, porque no pudieron hacer lo que querían. También es eso, este gobierno se maneja mucho de una manera muy prepotente y eso hace que muchas veces tengan que ir atrás para las decisiones", explicó y confesó que más que un intento de fusión es una amenaza directa al INTI: "Nosotros venimos escuchando estas amenazas de fusión desde hace varios meses. Fue a fines de enero cuando surgió la primera nota en uno de los diarios, no sé si el Clarín o La Nación, y después de ahí han sido todos trascendidos. Así que nosotros vamos a ir, obviamente, por el argumento legal, pero por supuesto que lo vamos a acompañar fuertemente con lo que es la organización sindical, porque en realidad lo que nosotros vemos, son organismos que no tienen que ver . Si bien el nombre es muy parecido y quizás, en teoría, podría haber alguna similitud, la verdad es que no. Se manejan en el terreno de una manera completamente distinta. Apuntan a distintos intereses, la constitución de sus consejos directivos es distintas, los convenios colectivos de los trabajadores son distintos también", reforzó información sobre por qué no se avala una fusión entre el INTI y el INTA.

Plan de lucha y represión

Frente a esta amenaza, los trabajadores del INTI iniciaron un plan de lucha que incluyó múltiples acciones para visibilizar la situación: "Hemos hecho asambleas, movilizaciones internas, hemos cortado y dado la vuelta a todo. Nosotros estamos sobre colectora General Paz, hemos dado la vuelta tanto en la colectora de provincia por la calle como en la colectora de Capital", relató Sebastián Baldomir. El referente denunció que también deben enfrentarse a la represión estatal: " La última vez que intentamos un corte, fuimos reprimidos ", contó.

"La policía reprime con chalecos testeados en el INTI"

La respuesta del Gobierno frente al reclamo fue la represión, una constante ante cualquier expresión de disenso social. En lugar de abrir canales de diálogo, el Ejecutivo opta por el silencio institucional desde sus despachos con altos sueldos: "Con el gobierno no hemos tenido ningún canal de diálogo", aseguró el dirigente. "Tampoco hemos llevado adelante algún otro tipo de negociación con las autoridades internas acá en el INTI. Pero en realidad ellos tampoco están al tanto, no saben realmente cuándo y cómo sería este tema de la fusión".

A pesar de la falta de información oficial, los trabajadores no están solos. Desde la Junta Interna mantienen articulación con otras áreas del sistema científico nacional para resistir el avance del ajuste. "Tenemos coordinaciones tanto con el INTA como con una coordinación de la Secretaría de Convenios Colectivos Nacional, que está llevada adelante por Flavio Vergara, en ATE Nacional", explicó el vocero gremial. "Ahí estamos viendo las acciones a llevar y a seguir frente a esto".

La preocupación se extiende a todo el ecosistema de ciencia y técnica del país, que incluye organismos que van desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) hasta el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Todos ellos comparten la incertidumbre sobre su futuro, en un contexto de parálisis presupuestaria, despidos y desfinanciamiento.

Javier Milei celebra la motosierra y proclama la "libertad" en discursos rimbombantes

La política libertaria que promueve el gobierno nacional parte de una premisa ideológica: el Estado es un enemigo a derrotar . Desde esa lógica, se busca achicarlo, precarizarlo o directamente eliminarlo, sin medir el impacto sobre áreas estratégicas. La ciencia, entendida como herramienta de soberanía, es uno de los blancos predilectos del plan de ajuste.

Mientras Javier Milei celebra la motosierra y proclama la "libertad" en discursos rimbombantes, en la práctica se desmantelan décadas de inversión pública en conocimiento, desarrollo y producción. El INTI y el INTA no son solo estructuras burocráticas: son espacios de trabajo, de innovación y de articulación con el entramado productivo nacional: "Es un agrupamiento, un amontonamiento. No es otra cosa y lógicamente el objetivo es llevar adelante la motosierra , que es lo que ellos quieren imponer en todos los estratos del Estado", sintetizó Baldomir.

Frente a este panorama, los trabajadores organizados se convierten en una barrera de contención, en una voz que se planta para defender no solo sus derechos, sino también el derecho colectivo a un país con ciencia pública, soberana y al servicio del desarrollo.