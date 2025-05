LAM tiró la casa por la ventana pero una ausencia que dio que hablar

LAM cumplió 10 años ininterrumpidos al aire y decidieron tirar la casa por la ventana con un mega evento. Ángel de Brito convocó a todas las angelitas que lo acompañaron en este tiempo y a muchos amigos o colegas del medio para pasar una noche especial a pura diversión.

El evento se llevó a cabo en uno de los salones de Jano's, una empresa argentina especializada en celebraciones, que ofrece un servicio "llave en mano" con todo incluido para una experiencia inolvidable.

Por una noche, los conflictos y diferencias que surgieron al aire durante estos años quedaron en pausa. Pepe Ochoa fue uno de los primeros en llegar para transmitir en vivo desde la alfombra roja, donde fue interceptando a los invitados. Entre los primeros en arribar estuvieron Pilar Smith, Evelyn Von Brocke, Cinthia Fernández y Roberto Castillo. Más tarde se sumaron Mariana Fabbiani y su marido, Flor de la V, Analía Franchín, Pía Shaw y Mauricio D'Alessandro junto a su esposa Mariana Gallego. También dijeron presente Nancy Pazos y Estefi Berardi, a pesar de las tensiones que mantienen con algunas ex compañeras.

Sin embargo, una ausencia no pasó desapercibida: la de Fernanda Iglesias. La periodista, que fue parte del programa hasta fines del año pasado, no asistió y enseguida comenzaron las especulaciones sobre un posible faltazo por falta de invitación. Su salida del ciclo estuvo marcada por algunos roces, lo que avivó las versiones. Para despejar dudas, Iglesias recurrió a sus redes sociales y aclaró: "Aclaro por las dudas. Me invitaron a la fiesta de LAM. No fui porque me sentía mal ", escribió en una historia de Instagram, junto a una captura de una conversación con Ángel de Brito, donde se confirmaba la invitación.

Ángel de Brito y sus angelitas optaron por un look total black

Los looks de la noche

El staff actual de LAM llegó directamente después de la transmisión habitual por América TV. Ángel de Brito y sus angelitas optaron por un look total black. El conductor lució un pantalón y campera de cuero, con remera oversize.

Yanina Latorre eligió un mono largo negro con chaqueta de cuero, mientras que Nazarena Vélez sumó brillos a su outfit con un pantalón palazzo oxford de lentejuelas. Marixa Balli también se inclinó por el negro, pero le dio un toque personal con un chal verde esmeralda que usó como abrigo.

Las ex angelitas fueron más osadas con sus estilos

Las ex angelitas fueron más osadas con sus estilos: Evelyn Von Brocke apostó por un conjunto celeste con detalles marrones, chaleco tipo trench y stilettos beige. Mariana Fabbiani deslumbró con un vestido bordó con brillos, de un solo hombro y con una gran abertura en el torso. Mariana Brey optó por un vestido rosa viejo combinado con botas marrones.

Los ex Gran Hermano dijeron presente

El ganador de Gran Hermano 2023, Bautista Mascia, asistió acompañado de su novia, Denise González. Ella lució un mini dress negro con flecos y brillos, mientras que él optó por un look relajado: jean negro, remera blanca y chaqueta verde oscuro con cierre.

Cata Gorostidi, confesa fanática del mundo del espectáculo, tampoco quiso perderse el festejo. Llegó con un vestido negro transparente con flores bordadas. Virginia Demo también eligió un look jugado, con transparencias y brillos en un outfit total black.

La celebración por los 10 años de LAM fue mucho más que una fiesta: fue un repaso emocional por una década de televisión que marcó agenda, generó polémicas y consolidó a un formato que supo reinventarse. Con viejas y nuevas caras, el evento dejó en claro que, más allá de las diferencias, el fenómeno de LAM sigue vigente y con cuerda para rato.