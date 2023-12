La casta, más activa que nunca: Milei, Macri y la patriada de Riquelme por las elecciones en Boca

El domingo la Boca podría haberse convertido en un día electoral en donde los socios xeneizes iban a mantener la posibilidad de elegir mediante las urnas al próximo presidente del club, pero todo eso se vio desdibujado por suma responsabilidad de la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, quienes a raíz de denuncias lograron cumplir con su objetivo de suspender los comicios.

Macri y su socio Ibarra

El sábado 2 de diciembre, el actual vicepresidente de Boca y candidato a Presidente, Juan Román Riquelme, había planificado que se lleven a cabo las elecciones en el campo de juego de La Bombonera, pero el clima electoral comenzó a vivirse a flor de piel y como quien quiere la cosa, la oposición empezó a justamente embarrar la cancha para que eso no suceda.

¿Cuál sería la excusa? Riquelme es uno de los ídolos máximos del club y quien represente a más de la mitad de los hinchas xeneizes por lo que, según sus palabras, sería una elección en donde ganaría 95 a 5 sin ningún lugar a dudas. Esto mismo es lo que le plantó las dudas a la oposición que movió cielo y tierra para que los comicios sean suspendidos y finalmente Macri y compañía lo lograron.

Del sábado pasó al domingo y del domingo... aún sin fecha. Es que tanto Ibarra como Macri realizaron denuncias por "irregularidades" en el padrón electoral y la jueza que estaba a cargo de la misma, Alejandra Abrevaya, se inclinó sin mucha investigación por demás a suspender definitivamente las elecciones. En ese momento, fue Riquelme quien aseguró que la profesional no investigó como debía, optó por tomar la decisión más rápido posible que era la de cancelar los comicios y hasta mencionó que "no dio garantías de imparcialidad".

Riquelme deschavó un negociado de Macri en Boca

Teniendo en cuenta que fue señalada exclusivamente por Riquelme, la jueza presentó su renuncia en el caso para ser apartada y mediante un sorteo se designó que quien ocupará ese lugar será la Dra Analía Romero. Entonces, el proceso eleccionario para saber en qué fecha los socios activos de Boca podrán ejercer su derecho a voto se definirá mediante la Justicia Ordinaria en el Juzgado Civil Número 64 de la Capital Federal.

Ahora... ¿quién es Analía Romero? Su designación dentro del Juzgado que tendrá la responsabilidad de definir la fecha de las elecciones se dio a principios del mes de marzo en el año 2018, en un pliego presentado por Germán Garavano, quien era el ministro de Justicia y por Macri, que en su momento cumplía el rol de Presidente de la Nación.

Pero eso no es todo. Macri e Ibarra sumaron en las últimas horas nada más ni nada menos que Javier Milei. ¿De qué manera? Si bien tiene poco que ver con Boca, aprovechó la marea y mediante sus redes sociales expuso de qué lado de la mecha se encuentra.

Román definió estas elecciones como "corazón o política" y cada uno deberá elegir. En el caso de Milei, fue en dos ocasiones que demostró para qué lado apunta. La semana anterior citó a una cuenta llamada "La Macrineta" que había posteado una imagen de Martín Palermo, quien sería el próximo director técnico Xeneize en caso de que Ibarra gane las elecciones, y que decía: "Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, el mayor ídolo de Boca se llama Martín Palermo. Es el jugador que más alegrías le dio a los hinchas. Y encima está del lado correcto, como toda persona de bien". Ante esto, el presidente electo escribió: "Absolutamente!!".

Apoyo de Milei a Martín Palermo

Sin embargo, no se quedó ahí sino que fue por más y todo, claramente, mediante su cuenta oficial de Twitter (X). En las últimas horas, le dio "me gusta" a un tweet específico contra Román. "Habría que preguntarle a Riquelme, Soñora y Giunta, donde estaban mientras les pegaban a los hinchas en Brasil", se leía en aquel posteo.

Like de Javier Milei contra Juan Román Riquelme

Así como las aguas están bien divididas sobre una vereda y otra, mientras que la dupla Ibarra y Macri reciben el apoyo del líder libertario, Riquelme recibe otro tipo de cariño y es nada más ni nada menos de aquellos mismos que podrán meter una boleta en las urnas cuando sea que se hagan las elecciones: los socios Xeneizes.

El domingo, día en el que se iban a realizar los comicios, los socios e hinchas de Boca realizaron una convocatoria a través de las redes sociales para brindarles su cariño y apoyo a Riquelme en este momento en donde, según definió él mismo, le están "ensuciando" las elecciones por decisión propia.

Los hinchas se reunieron en Parque Lezama y desde ahí hicieron una caminata hasta la Bombonera en donde participaron miles y miles de personas al grito de "Boca yo te quiero" y "Roman presidente". Teniendo en cuenta la movilización, el ex futbolista decidió presentarse y realizó ese mismo recorrido subido a una camioneta para estar junto a todos los hinchas.

Movilización de Boca a favor de las elecciones y de Riquelme.

Al llegar al Estadio, en las inmediaciones de La Bombonera, les dedicó unas sentidas palabras a todos los presentes: "Primero que nada, les quiero dar las gracias de verdad. Hoy es un día maravilloso. A todos los que vinieron, hoy nos quitaron la posibilidad de disfrutar de un gran día. Hoy teníamos que votar y estar disfrutando de estar pisando el campo de juego. Hoy tendríamos que estar disfrutando de una fiesta porque el club es de todos ustedes".

En esa misma línea, dejó en claro que el club es de los socios y que no será una Sociedad Anónima como les gustaría que sea a Macri y a Milei y que para ello, deben negarse a que eso suceda. "Lo único que tenemos que entender es una cosa: el club es de ustedes", planteó. Y agregó: "No podemos permitir, y se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Ustedes les prestan la cancha nuestros jugadores, esa es la verdad. Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Eso es lo que quieren. No piensen en otra cosa que eso, no se dejen comer la cabeza en otra cosa que eso, el señor va a intervenir nuestro club, eso no puede pasar".

Riquelme en la movilización de Boca

"Esto es maravilloso, ahora está claro por qué el club es de todos los hinchas y no solo de los socios; de los millones de hinchas que tenemos. Esa es la verdad. Me siento orgulloso de ser hincha de este club, un bostero más como ustedes. Les quiero pedir un favor grandísimo, que por favor cantemos bien fuerte esa canción que para mí es la más linda del mundo. 'Soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar'. Los quiero mucho, muchísimas gracias", cerró.