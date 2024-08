"Maligno" Torres apuntó fuerte contra Gonzalo Peillat: "Hay que golpearlo"

La vida deportiva argentina parece haber dado un drástico y divertido giro con la aparición de José "Maligno" Torres, ganador de la medalla de oro en BMX en los Juegos Olímpicos, hasta el momento, la única de oro para el país. Desenfrenado y desfachatado, el deportista soltó una frase que quedará para la historia cuando le preguntaron sobre Gonzalo Peillat.

Pelliat, más conocido como "el Hacha", es en contrapartida de "Maligno", uno de los deportistas más criticados en las últimas horas. Es que, desde que juega en la Selección de hockey alemana después de haberse nacionalizado en ese país en 2022, no pararon las polémicas.

Sin embargo, todo estalló cuando Peillat le gritó en la cara un gol a Los Leones, Selección Argentina de hockey a la que había pertenecido hasta hace pocos años y donde supo forjar su carrera.

Según el mismísimo Peillat, se fue de la Selección Argentina por "el mal manejo" del plantel y porque Alemania le había ofrecido una buena oportunidad que no dejó pasar. Al ser consultado por su actitud y las crecientes críticas por gritar desaforadamente un gol a la selección a la que supo pertenecer, el "Hacha" contestó, palabras más palabras menos: "Al que no le guste, sorry. Como dijo Maradona, que la sigan chupando", haciendo referencia a la tradicional frase del 10.

José "Maligno" Torres

En ese contexto el "Maligno" fiel a su estilo y consultado sobre la polémica reflexionó: "Escuché muy poco, como que él pasó a ser de Alemania y le festejó en la cara a todos los argentinos...".

Acto seguido, José "Maligno" Torres fue contundente y entre risas soltó: "Hay que golpearlo". Las risas no pararon en América, canal que lo entrevistó y Gonzalo Peillat volvió a quedar entre las sombras tildado como "vendepatria" por la mayoría de los y las argentinas.