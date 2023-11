Riquelme liquidó a Macri por un negociado en Boca: "Quiso traer al 9 de Qatar para promocionar el Mundial"

En pocos días, Juan Román Riquelme y Mauricio Macri se verán las caras otra vez. Es que el 10 de Boca y actual vicepresidente se candidatea como presidente de la institución y el empresario acompaña en la fórmula a Andrés Ibarra. Las elecciones serán el 2 de diciembre y se espera una gran concurrencia de socios para elegir los destinos del club de la Ribera por los próximos años. Mientras tanto, Román ya tomó las riendas mediáticas del asunto y destrozó al ex presidente.

De manera inesperada, el jugador más querido por los boquenses aseguró que Macri quiso hacer un negociado con Qatar Airways, ex sponsor de Boca, y como Riquelme no aceptó, perdieron a la marca. Lo increíble es que el pedido de Macri era totalmente inviable: pretendía que Boca hiciera jugar en la primera división al delantero titular de la Selección de Qatar.

En la entrevista con TyC Sports, Riquelme relató: "Boca estuvo un año sin sponsor por algo insólito". Y continuó, tras la derrota de los xeneixes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, frente a Estudiantes de La Plata por 3 a 2 en la semifinal de la Copa Argentina: "Nosotros estuvimos un año sin sponsor, ¿cuál era el sponsor que teníamos? Qatar Airways. Yo sabía seis meses antes que nos íbamos a quedar sin sponsor, porque el señor este que ahora quiere poner al nuevo Presidente (Macri) me dijo si no le traíamos al 9 de la Selección de Qatar (Almoez) para promocionarlo para el Mundial de diciembre (de 2022) nos quedábamos sin sponsor".

Macri con el emir de Qatar.

En ese punto, Riquelme explicó: "Yo amo a este club. Prefiero a (Darío) Benedetto, a (Edinson) Cavani en vez de traer, con todo el respeto del mundo, al 9 de Qatar que no sé quién es. ¿Cómo me van a venir a imponer al 9 de Qatar? ¿Estás loco? Encima no teníamos el cupo de extranjero en ese momento, jajaja". Enseguida agregó: "Estoy muy contento de ver a (Marcos) Rojo, a (Luis) Advíncula, a (Sergio) Romero... Ver a Cavani con los colores de nuestro club es un sueño. Si te digo que tenemos a todos estos jugadores, debutaron todos estos chicos (de las inferiores) y encima tenemos 30 millones (de dólares) a favor, quiere decir que algo bien hicimos".

Quién es el 9 de Qatar que Macri quería en Boca

Almoez Alí, el 9 de Qatar que quería Macri

Almoez Alí es centrodelantero de 27 años que desde 2016 juega en el Al Duhail de su país, equipo que dirigía Hernán Crespo hasta que llegó Christophe Galtier, ex DT del PSG, en octubre de este año. Participó del Mundial del 2022, pero no le fue bien. Quedaron eliminados en fase de grupos tras tres derrotas y él no metió ni un gol y realizó dos tiros al arco. Desde 2019 a 2023, Almoez tiene un bajo promedio de gol: si se suman todas las competencias que disputó en todos esos años llega a 28 goles.