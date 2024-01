El desoriente absoluto de Denisse, la placa y su insólita justificación: "Bailé, me maquillé e hice skin care; lo di todo"

A un mes y medio del comienzo de Gran Hermano, la producción decidió instalar un nuevo cambio en el juego llamado "voto positivo" con la duración de sólo un fin de semana. Todos los jugadores quedaron en placa, excepto los más votados por ellos mismos que salieron tras ser elegidos como los "favoritos" de la casa. De esta forma, fueron trece los "hermanitos" quedaron nominados y el público, a diferencia de cada domingo, debió votar al participante que más le gustaba.

Los participantes de Gran Hermano se sometieron al "voto positivo".

Esto mismo, que parecería jugar a favor de la casa, les jugó totalmente en contra porque quienes menos corrían riesgo de quedar nominados en cualquier otra placa de voto negativo, son los que hoy se encuentran entre la espada y la pared y con un pie afuera de la casa.

El domingo por la noche, Santiago Del Moro comenzó a anunciar nombre por nombre quiénes fueron más votados como favoritos, por lo que se aseguraron una semana más en la casa más famosa. Sin embargo, dejó cuatro nombres para el día lunes y dos de ellos, que son los menos elegidos por la gente, quedarán eliminados del reality: Alan Simone, Sabrina Cortez, Denisse González y Bautista Mascia.

Alan Simone, Sabrina Cortez, Denisse González y Bautista Mascia están en placa y dos de ellos se irán este lunes

Hay varios puntos en esta placa conformada por cuatro. En primer lugar, quedó en evidencia que los "shippeos" o las falsas parejas dentro de la casa ya no le gustan a la gente, porque justamente quedaron en la cuerda floja los únicos participantes que se entrelazan entre sí. En segundo lugar, el voto positivo les falló porque ellos -hasta el momento- estaban lejos de ser nominados, debido a que dentro de la casa eran considerados "personas fuertes".

Y en tercer lugar, quedó en evidencia para los "hermanitos" que desde afuera, no soportan ni les gusta ver a gente que entró a Gran Hermano para no hacer nada. En este caso, los cuatro que hoy están con un pie afuera son denominados "plantas" para los que consumen el programa y "caracoles" para los participantes. ¿Por qué? Son justo las personalidades que no están expresando ningún juego, ni estrategia, tampoco son funcionales en el programa y lo único que hacen es comer y dormir. ¿Lavar, cocinar y limpiar? No existe en su diccionario.

No obstante, de ellos hay dos que probablemente son los que más chances tienen de quedar eliminados y con justas razones: Alan y Denisse. El oriundo de Chivilcoy es repudiado por quienes siguen en el programa tras tener diversos comentarios machistas y desagradables con respecto a las mujeres que están dentro de la casa.

Alan Simone participante de Gran Hermano.

Mientras que la blonda, es una de las participantes menos querida en el afuera por ser una de las pocas personas que no realiza ni realizó ni una sola tarea funcional en la casa e incluso, se la nota desde el comienzo del programa "sin ganas" y durmiendo o acostada en la mayor parte del día.

El día que Del Moro anunció que el voto sería positivo y que tienen que exigirle a la gente que los vote y ganarse el corazón de las personas que los miran para que lo hagan, Denisse fue la primera en decir que "no sabe cómo hacer" y que siente que "no da" mirar a las cámaras y pedir por ella. En ese momento, Martín Ku le avisó que no había otra forma y que debía intentarlo de todas maneras.

Los días pasaron y las consecuencias se hicieron presentes en la oriunda de Chubut, que no quiso hacer su propia campaña. Por consecuente, quedó entre los cuatro posibles eliminados con mayor riesgo, debido a que por primera vez habrá doble eliminación. Cuando el conductor del programa les avisó que tendrían 24 horas más para hacer su propia "campaña", ella manifestó: "Yo no entiendo qué hay que hacer ahora. ¿Campaña para qué? No entiendo". Ante su desorientación, le indicaron que debía pedir que la voten en caso de que quiera quedarse, pero no lo entendió.

Denisse tras ingresar a Gran Hermano.

El domingo fue sin dudas un día agitado y el lunes Denisse comenzó la mañana casi que tirando la toalla entendiendo que probablemente sea una de las dos personas que dejarán el reality. Mientras charlaba con Emmanuel recostada en la cama, aseguró que "lo dio todo" dentro de la casa porque hizo cosas que más la caracterizan como persona: se maquilló, bailó, hizo su rutina de skin care y se rió. Suficiente, ¿verdad?

No, no es suficiente porque el público que mira Gran Hermano, entiende que los que están dentro del programa deben ser "funcionales" al reality y sobre todo generar contenido que divierta. No obstante, Denisse le mencionó a Emmanuel, una por una cuales fueron sus actividades cotidianas en la casa más famosa.

"Estoy feliz. Bailé; me maquillé todos los días; me reí con las chicas, el otro día tuve una charla re linda y le pude decir lo que pensaba a todas. Hice skin care; hice masajes; no me puedo quejar. Hice prueba del líder, me caí, me hice mierda. Yo creo que lo di todo", expresó.

Aunque parecieran ser pocas las actividades, cortas y concisas, luego de esa conversación Denisse se dirigió hacia la cocina y empezó a charlar con Lisandro sobre lo que hizo y lo que espera la gente del programa. En ese contexto, aseguró que "no sabe cómo funciona" el reality con respecto a su desempeño.

"Hasta acá estoy contenta porque di mi 100%. Yo más no puedo hacer. Yo necesito tiempo. Yo no voy a estar un día de una manera y al otro día decirte 'Hola, vamos hacer esto...', no. No lo voy hacer", le planteó a Lisandro con respecto a la advertencia de Del Moro en que "hagan campaña" y "se muestren".

En cuanto a su participación y mirada sobre Gran Hermano, planteó: "Esto es otra cosa. Yo lo entendí, a la fuerza pero lo entendí. Esto no tiene nada que ver con llevarse bien y eso, por lo menos este año es distinto. Capaz hubiera encajado más en la casa del año pasado. Una cosa es llegar hasta acá sin estar dos meses en placa y otra cosa es el afuera, quizás quieren ver algo más o necesitan algo más, no sé cómo funciona".