No se salva nadie: Furia Scaglione se baja del casamiento en GH y dispara contra Cata Gorostidi

Aunque su edición ya quedó en el pasado, las polémicas siguen vivas fuera de la casa de Gran Hermano. Mientras los actuales participantes esperan ansiosos el evento que se llevará a cabo el próximo jueves, Cata Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione vuelven a estar en el centro de la escena por un nuevo enfrentamiento.

El jueves 15 de mayo se celebrará la boda de Brian Alberto y su pareja Luciana dentro de la casa más famosa del país. Para conmemorar el amor, algunos ex participantes ingresarán por unos minutos a la propiedad para festejar la unión junto a los nueve finalistas que aún permanecen en juego.

En este contexto, Furia confirmó que no será parte del evento y se mostró molesta con la producción: "Yo ya dije que no voy. La gente pagó mi Golden Ticket y la producción quiere que vaya la otra señorita", lanzó, en clara referencia a Catalina.

Pero eso no fue todo. La doble de riesgo fue más allá y dejó en claro que, según su visión, la pediatra no debería haber regresado a Gran Hermano luego de abandonar el juego por decisión propia: "¡Y no! El Golden me corresponde a mí. Les dije que eligieran a una y listo, ya está ". Es de público conocimiento que "Furia" y Cata no se llevan bien, pero en las últimas horas quedó más que claro que tampoco están dispuestas a compartir ni escenario ni protagonismo.

Así reacción Cata Gorostidi a las declaraciones de Furia Scaglione

Las declaraciones de Scaglione no tardaron en viralizarse en redes sociales, y tampoco se hizo esperar la respuesta de la santafesina: "Quizás en medio del casamiento se volvía a ir por la giratoria... ¡mejor déjala afuera!", escribió en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con un video de su ex compañera.