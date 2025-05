Spoilers desde la calle y bronca en redes: la polémica que ensucia la votación en Gran Hermano

Este lunes 19 de mayo, la audiencia de Gran Hermano debe decidir quién será el próximo participante en abandonar la casa más famosa del país. En este contexto, los fanáticos del reality se dividen entre dos nombres fuertes: mientras algunos apuestan por la salida de Juan Pablo De Vigili, otros prefieren dejar fuera de competencia a Lucía Patrone.

Según compartió el streamer Tronk en sus redes sociales, un grupo de seguidores se acercó a las inmediaciones del set de Telefe y gritó: "El versus es Juan Pablo y Lucía". El mensaje fue escuchado con claridad por algunos participantes, quienes lo interpretaron como una pista directa sobre los resultados de la placa negativa de la semana.

La situación no pasó desapercibida, y varios referentes digitales que comentan el programa expresaron su malestar en redes sociales. Uno de ellos fue Fefe Bongiorno, panelista habitual de los streams de Gran Hermano, quien reaccionó con ironía y enojo: "¿Cuál es la gracia de gritar esto? Hacen que todo sea más aburrido". A esa crítica se sumó Emiliano, otro influencer reconocido por sus análisis del reality, quien también se mostró indignado: "Bárbaro este grito que a ellos no les suma nada, los deja nerviosos y encima le saca suspenso a la gala ".

Mientras en X (ex Twitter) se debaten entre Juan Pablo al 9009 o Lucía al 9009, Joel Ojeda —ex participante de otra edición— rompió con la mística del juego y expuso lo que él considera una "mano negra" de la producción. "De repente son todos expertos en Fórmula 1", twitteó en referencia a la carrera de Franco Colapinto, desviando el foco de la votación.

Joel Ojeda expone a la producción de Gran Hermano

Un usuario no tardó en cruzarlo y cuestionó su autoridad: "Y más o menos como vos... que te creés experto en Gran Hermano", comentó, para luego pedir el voto negativo a Juan Pablo. Ojeda no se quedó callado y lanzó una frase que puso en duda la transparencia del formato: "Y ustedes se creen que deciden quién se va JAJAJA y encima gastan plata", disparó el ex de Cata Gorostidi.

Con la gala de eliminación a la vuelta de la esquina, las tensiones crecen tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano. Mientras algunos intentan jugar limpio, otros denuncian influencias externas que podrían alterar el rumbo del programa. Lo único claro es que, esta noche, la decisión estará —al menos en teoría— en manos del público.