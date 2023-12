¡Estalló la Furia! Juliana derrotó a Hernán, decapitó a dos renos y cruzó a Sabrina: "Es una persona de mierda"

La primera placa de eliminación de esta nueva edición de Gran Hermano revolucionó por completo a la casa más famosa del país. Es que la salida de Hernán Ontivero con el 52,6 por ciento de los votos cambió el escenario que esperaban los hermanitos, quienes entendían que la que se iba era Juliana "Furia" Scaglione. Ahora la joven se envalentonó y en las primeras horas tras su pequeño triunfo, ya se cruzó con Sabrina Cortez y preocupó al resto de los participantes.

Dentro del reality desconocían muchas de las razones por las cuales se fue el cordobés. Cabe recordar que, más allá de que sus chistes desubicados no gustaron a muchos de sus compañeros, la principal razón de su salida fue la historia de abandono que se filtró en esta primera semana en la casa, en la cual se reveló que el jugador había dejado a una mujer embarazada, a punto de parir un bebé del cual él no se había hecho cargo.

La joven pelada fue quien quedó junto al eliminado al final de la votación, antes habían salido Zoe Bogach con el 10,6 por ciento de los votos y el correntino William López con el 6,76. Es un hecho que entre el cordobés y la doble de riesgo había más dudas respecto a quién se podía ir, por las dudas que generaba el odio hacia ambos que se manifestó en las redes sociales.

La convulsión en la casa, luego de la salida de Ontivero, creció luego del cruce a gritos que protagonizaron Furia y Sabirina, quien la trató de maltratadora por lo que le dijo a Williams en los primeros días, cuando él le preguntó cómo estaba y ella lo corrió con mala onda. "Tengo muchas emociones juntas", se la escuchó decir antes de que comience la pelea.

Hernán "El Negro" Ontivero fue el primer eliminado de la actual edición de Gran Hermano.

"Le dijo mogólica a Sabrina", le contó Isabel Denegri, también conocida como la "abuela hot" a Federico "Manzana" Farías y a Agostina Spinelli, mientras se escuchaba la trifulca en los pasillos de la casa. "A bancársela", se oyó gritar a Furia luego de eso. "Es re mala. Mala, mala, mala. Es una persona de mierda", protestó la mujer de 65 años, quien le pidió a Gran Hermano que muestre la pelea.

En busca de ese conflicto que tanto combustible aporta al programa, Furia había decapitado a dos renos navideños que estaban decorando uno de los baños. Luego apareció hablando con una de las cabezas en forma humorística. "Cualquier cosa si salimos y afuera está esperándonos la mafia china, ya tu sabes cariño, apunta y dispara", le susurraba entre risas.

Tras ese momento salió al comedor y la vio a la salteña Lucía Maidana imitándola. "La vi, la vi, la vi", expresó con sorna. "¿Quién es ella? La impostora. Ahora vas a ver. Te van a votar todos por hacerte la loquita", lanzó ya demasiado tentada. "Acá no ha va a haber Navidad", gritó después, mientras arrastraba el reno decapitado por el suelo.

Entre los reclamos de Furia a Sabrina estaba que cuando le preguntaron qué opinaba de ella, como líder de la semana, Cortez hablaba en plural, dando a entender que era grupal la opinión negativa de ella. Básicamente este fue el principal eje de toda la pelea. Aunque luego, cuando todo pasó y las risas llegaron, Juliana se animó a reflexionar un poco sobre el tema.

La placa final quedó entre Hernán "El Negro" Ontivero y Juliana "Furia" Scaglione.

"La cara la tenía que estaba por explotarme el ojo", reconoció ante algunas de sus compañeras. "Ese momento fue medio sobreactuado, pero también fue real. Hasta yo traté de cambiarme. Todo el griterío fue horrible. Yo traté de calmarme porque ustedes me hacían señas", añadió.

"Si no, me iba a agarrar una madera", bromeó después. "No, mentira. Nunca me agarra tipo de pegar. Es muy tano lo que me pasa, yo vengo de una familia de tanos", detalló. La evidencia de lo que decía estaba sobre la mesa. El envalentonamiento que mostró tras sobrevivir a su primera placa, puede llegar a dejarla dentro del lugar por mucho tiempo.