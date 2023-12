"¿Qué es una turca?": la conversación subida de tono entre Sabrina, Rosina e Isabel en GH 2023

Gran Hermano comenzó hace tan sólo cuatro días y ya se pudieron escuchar todo tipo de cosas por parte de los 22 participantes que se encuentran dentro. Barbaridades demostradas en comentarios desagradables, subidos de tono, sexuales, experiencias paranormales, anécdotas y también hubieron gritos, discusiones y hasta miradas fatales.

El nuevo grupo de jugadores de Gran Hermano.

El lunes por la noche Santiago del Moro le dio comienzo a una nueva edición del reality que genera todo tipo de emociones y cada participante se presentó con distintas personalidades. Por el lado de las mujeres, la mayoría demostró tener el carácter necesario para convivir y hacerle frente a lo que sea necesario, pero por parte de los varones, fue más la tranquilidad que demostraron que otra cosa.

De hecho, la mayoría de los clips tienen que ver generalmente con las "hermanitas", quienes todos los días dan que hablar. Las aguas están muy divididas. El domingo un participante deberá abandonar la casa por el voto del público y justamente quienes quedaron en la temerosa placa son participantes sumamente distintos.

Juliana, apodada como "Furia" es la candidata es, quizás, la favorita del público de los que integran la tabla de nominaciones, tras ser la más votada por sus compañeros. La sigue Zoe, también se encuentra Hernán -el más repudiado en las redes- y por decisión de Sabrina, que es la líder de la semana, puso a prueba en la placa a Williams.

Mientras que por momentos la casa se pone tensa, también hay otros ratos que aprovechan para disfrutar y hablar de cosas un poco insólitas sin recordar que están siendo grabados absolutamente todo el día, a toda hora y en todas las partes de la casa.

Las conversaciones más insólitas son las que se generan en las habitaciones, cuando más relajados se encuentran y se olvidan de donde están. En el cuarto de las mujeres, en la noche del jueves, Isabel amenazó con irse a dormir al cuarto de los varones y Sabrina fue la primera en reaccionar a ese comentario sin ningún tipo de vergüenza ni pelos en la lengua. "Si encontrás una buena chot... me avisas", lanzó entre risas. Lo cierto es que hasta el momento, no fue vinculada con ningún participante de la casa.

Pero se ve que esa noche todas tenían ganas de hablar sobre situaciones sexuales, porque antes de irse a dormir sucedió otra conversación subida de tono que tuvo como protagonistas a Rosina y a Isabel. Es que mientras las chicas hablaban, Rosina consultó sobre el tema de conversación del momento: "¿Qué es una turca?" a lo que la participante más grande de la casa le respondió realizando el movimiento de lo que significa: "La pij... acá en el medio y darle".

También quedó en evidencia que una de las cosas que más cuestan del estar encerrados es tener que cuidarse de lo que se dice del resto de los participantes. Eso mismo les sucedió a Rosina y a Sabrina que se encontraban hablando sobre cómo les cae Furia y su manera de ser dentro de la casa.

La modelo, expresó: "A mí no me gusta, pero hay que ver que piensan afuera...". Ante eso, la uruguaya le respondió: "Yo sí la gente le gusta eso... digo, qué loco. No sé qué estarán mostrando".

Pero, en ese mismo momento, mientras dialogaban al lado de las habitaciones, quien salió de la pieza de las mujeres fue justamente Furia que se las quedó mirando de manera crucial. La primera en reaccionar fue Sabrina, que disimuladamente esquivó el tema. "Todo lo que estábamos hablando era mentira... todo lo que hablamos de lo que comieron y eso, era mentira", le dijo a la uruguaya.

Por otra parte, sin dudas, lo que más está dando que hablar en las afueras de esta edición de Gran Hermano son los llamados "carpetazos", que son los datos y acciones desconocidas de los participantes que dejan mucho que desear y de los cuales, obviamente, no hacen mención dentro de la casa.

El primero en hacerse conocido fue Hernán, el oriundo de Córdoba, tras un polémico tweet de su ex pareja, quien aseguraba que el hombre decidió ingresar a Gran Hermano y dejarla a ella sola a un mes de parir. Es decir, que prefirió ingresar al reality que estar en el nacimiento de su hijo.

No obstante, en la presentación, "Onti" aseguró que no es ni será padre. ¿Raro, no? Pero como si eso fuera poco, algunos de sus compañeros lo votaron para que quede nominado por una actitud que vieron todos o la mayoría: sus comentarios desagradables. Es que en varias ocasiones Hernán se mostró con actitudes raras con sus compañeras haciendo hincapié a sus formas de vestir y su belleza pero no del todo respetuoso.

Una de las reacciones que más se hizo viral fue el comentario que le hizo a Denisse delante de muchos de los participantes. "Estás buena, eh. Bien ahí. Esa pollera a lo rústico... La cara de mala tuya, los bucles esos... le voy hablar bien a mi mamá de vos". Ante esto, la blonda decidió ignorarlo y hacer como si no hubiese escuchado nada.

Hernán el "Negro" Ontivero

Es mucha la obsesión que tiene con estar con alguna participante dentro de la casa, al nivel de que le pidió a Alan que "deje algo para el resto". "Vos le querés dar a todo lo que tiene pelo largo, hasta a Lisandro. Dejale algo al resto", le pidió en el medio del comedor.

Aun así, los comentarios extraños también son con sus compañeros y uno de ellos sucedió en diálogo con Manzana, o también conocido como Big Apple, cuando dialogaban dentro de la habitación sobre el hecho de comer choripán. "Gran Hermano, mándame los chorizos", había pedido el cantante de RKT.

Pero el cordobés decidió llevarlo hacia otro lado totalmente desagradable. "Te van a dar mañana los chorizos. Te van a decir 'Veni al confesionario que te doy los chorizos'. Te va hacer reír y te van a esperar ahí con el semen en la mano. Te van a decir, 'veni que soy el quinceañero...' y vos no te vas a poder mover. Vas a salir de ahí adentro como el chavo llorando".

Lejos de todos esos comentarios, si hay alguien que está siendo la más mencionada dentro y fuera de la casa es justamente Juliana. Furia mostró la furia luego de la gala de nominación, tras quedar en placa, y además comenzó a desatar una serie de locuras en donde se mostró hablando sola, jugando a estar en un Gran Hermano de España y teniendo a un peluche de Papá Noel como si fuese su hijo.

Juliana antes de ingresar a Gran Hermano

Los participantes debieron afrontar una prueba semanal que consta de andar en bicicleta durante 24 horas sin parar y sin bajar de los 20 kilómetros por hora. Para eso, se van turnando de a dos cada 15 minutos. Igualmente, cuando leyeron las reglas, la primera en discutirlo fue justamente Juliana quien atinó que no lo hará por estar nominada.

"Paren un segundo. Si yo el domingo me voy, no voy a ayudar en esto. Hago 15 minutos y me bajo. Ok? Y si me siguen jodiendo, voy a generar error. Pero básicamente yo el domingo me quiero ir", dijo delante de todos los hermanitos, mientras le pidieron que por favor colabore con la causa para poder tener el presupuesto completo para ir al supermercado.

Entonces, al día siguiente, Furia empezó. La bicicleta quizás fue su mejor aliada porque es donde más tiempo pasó acompañada, aunque no del todo contenta. "Dije que no iba a ayudar... ¿A quién estás ayudando, boluda? Boluda total, boluda boluda", empezó diciendo. "Nos vamos, chau", gritaba de vez en cuando. Aun así, también contaba con su propia motivación: "Falta poquito, corazón. ¿Puede controlarlo? Sí. Let's Go!". Aunque en un momento, empezó a imitar a distintos personajes y entre ellos a Javier Milei. "Argentina, por favor. Devuelvanme la cartera que compré. Andate. ¡Afuera!".

En otro episodio subida a la bicicleta, tomó un peluche de Papá Noel y lo alzó a upa como si fuese su hijo al cual le hablaba mientras hacía el ejercicio. "Te amo, cariño. Tranquilo que llegaremos a España. Esta es mi bendición. Yo hablo como española... estamos en Big Brother de España y estamos haciendo esta competencia para el súper para mis compañeros que me aman y me votaron".

"El domingo les pido a la gente que me voten así me voy a la mierda. Básicamente van a ganar porque tienen que comer algo, se están comiendo todo. No hay nada, Santiago", empezó a gritar de manera desaforada llamando la atención de Del Moro. "Último minuto furia, let's go girl... Yo me motivo en inglés", siguió.