Furia trató de "falsos" a los "bros" y pidió la cabeza del "Chino": "P... hijo de re mil de su madre"

En la actual edición de Gran Hermano, hubo un suceso que modificó todo por completo y que atentó contra Juliana "Furia" Scaglione, una de las principales favoritas para ganar el certamen, o al menos así era hasta que ingresaron los nuevos jugadores del reality y reingresaron algunos de los participantes que ya habían sido eliminados. Esta nueva realidad, terminó por debilitar a la pelada en su juego y por hacerle pisar el palito del ego. Algo que la diezmó en el apoyo del afuera que tanto la sostuvo. Encima, ahora tiene una placa mano a mano con Catalina Gorostidi, quien fuera su mejor aliada y ahora su mayor rival dentro de la casa.

Alfa ingresó a la casa para aliarse con Furia.

La pediatra había ingresado a través del repechaje, donde se acomodó como la más votada, impulsada -inevitablemente- por el fandom de Furia, quien la pidió siempre ante las cámaras en su campaña interna para conseguir que los repechajes sean aliados de ella. Si bien las primeras semanas estuvieron juntas, el ingreso de Walter "Alfa" Santiago rompió la convivencia entre ambas, las enfrentó y expuso una pelea que demostró que Gorostidi sólo la había usado a su "amiga" para volver al juego.

Ahora deberán medir sus fuerzas en la placa de nominación que se define este lunes y que las tiene a las dos enfrentadas. Si bien en el repechaje Catalina fue votada de forma positiva por el público admirador de Furia, en esta oportunidad será a la inversa, ya que este sector pedirá su cabeza y salida. Al mismo tiempo, su fortaleza está en la enorme cantidad de espectadores y espectadoras que odian a la doble de riesgo y que votarían a cualquiera para que abandone la casa.

Esta nueva situación de debilidad, también conmueve a Furia. La jugadora quedó resentida y, a partir de ciertos manejos en donde denunció que sus rivales la envidiaban, colapsó su imagen fuerte y fue reemplazada por la de una egomaniaca que se muestra superior a todos y todas las demás. Algo que la llevó a perder gran parte de su apoyo, según demuestran los actos de arrepentimiento en redes sociales de muchos de quienes la bancaban.

Este cambio en su personalidad la llevó a hacer cosas como las que sucedieron el domingo, cuando pidió la cabeza de Martín "Chino" Ku a sus fanáticos y fanáticas. "Cuando quede nominado, gente, haganlo mierda, pero mierda, mierda. Literal. No me importa si me voy hoy, lo hacen concha. Chino puto hijo de re mil de su madre, boludo. Garca. Al final los que se cagaron en la tregua fueron otros, no yo ni vos", le explicaba a Emmanuel Vich.

Estos lapsus de su personalidad tan disruptiva se vieron, también, durante el diálogo que mantuvo con Bautista Mascia y Nicolás Grosman, quien le dijo a la pelada que le parecía "increíble lo que se debe ver de afuera". "No voy a hablar de mi teoría con ustedes porque los doy por perdidos. Pero bueno, nada", soltó Furia. "¿Por qué?", le preguntaron. "Y sí, porque son unos falsos. Pero bueno, no pasa nada. Lo siento mucho. No sé si me quedo o me voy, pero ya sé quiénes son", remató Scaglione. "Podríamos decir lo mismo", le aseguró el uruguayo. "No, la verdad que no. Vos podés creer lo que quieras creer. Fijate a quién creerle y a quién no", concluyó Juliana.

Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione se reencontraron tras el repechaje.

Lo cierto es que este lunes se sabrá la verdad de la milanesa con la salida de una de las dos. Antes aliadas, ahora enemigas, ya no queda lugar para ambas en la casa más famosa del país. El tema es que ellas eran hermanas, y como diría José Hernández en el Martín Fierro, al haberse peleado, se las devoraron los de afuera.