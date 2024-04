"¡GH me chupa las pelotas!": Alex Caniggia se sacó y aclaró cuál es su postura con Furia

En las últimas horas, comenzó a circular en las redes sociales un rumor que sostenía que el mismísimo Alex Caniggia le donaría dos millones de pesos a los fanáticos de Juliana "Furia" Scaglione para votar a través de Mercado Pago en contra de Catalina Gorostidi y así lograr que se convierta en la próxima eliminada de Gran Hermano. Sin embargo, así de rápido como circuló, también se terminó porque fue el propio "emperador" quien lo desmintió.

Alex Caniggia en su participación dentro de MasterChef.

Hace un tiempo, cuando Furia estaba en su nivel máximo de popularidad dentro de Gran Hermano -no sólo por su juego y estrategias, sino también por el contundente apoyo que tenía en el afuera- , el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia tomó partido por ella y expresó en reiteradas ocasiones que había que apoyarla para que gane el reality.

No obstante, a pesar de que fueron algunas las veces que demostró su apoyo, la imagen de Caniggia quedó instalada del lado de Furia como un "furioso" más del fandom y ahora que la participante se encuentra en la cuerda floja corriendo riesgo de ser eliminada, fue él mismo quien decidió hacerse a un lado y asegurar que no mira más el programa y que tampoco le interesa hacerlo.

El próximo domingo Gran Hermano arderá y se vivirá como si fuese una final. La mayoría de la casa hizo un complot masivo para eliminar a Furia del reality y esta misma se enfrentará en la placa nada más ni nada menos con quien era su mejor amiga y ahora es significativamente su enemiga: Catalina. Por consecuente, sabiendo que toda la casa se encuentra en contra de Juliana, el fandom pidió ayuda para poder salvarla de esta situación, pero el primero en soltarles la mano fue Alex.

Juliana "Furia" Scaglione

Para ponerle un poco más de temor y tensión a la situación, una cuenta de Twitter -ahora X- de fanáticos de Furia, llamados "Furiosos", divulgó el rumor de que Caniggia había donado dos millones de pesos para la colecta y salvar a Juliana de esta placa de nominados, pero rápidamente y ante tanta insistencia, el hijo de Nannis desmintió aquel falso rumor con un video en donde se lo vio totalmente harto de todos los dichos en cuestión.

A pura rima y formando un verso como lo hace cada vez que quiere comunicarse ya sea de buena o mala manera a través de sus redes sociales, escribió: "El puto amo en Argentina sólo disfruta en familia, está de juerga... ni en pedo mira Gran Hermano, ni la TV Argentina porque es una verg...".

Alex Caniggia desmintió el apoyo a Furia y la donación de dinero.

Y acto seguido a aquello, publicó un video de más de 20 segundos en donde se lo ve totalmente sacado de quicio asegurando que ya no mira más el reality porque lo hartó. "Gente, a ver si me dejan de hinchar las pelotas con Gran Hermano. ¡Esta, Gran Hermano!", gritó tocándose sus genitales. "Me hinchó las pelotas Gran Hermano y la televisión argentina", lanzo.

Pero eso no fue todo, sino que las cataratas de insultos y enojos prosiguieron por la misma línea: "¿No entienden que no consumo televisión argentina? Es una verg..., una bosta, una barateada, una mismísima verg... la televisión argentina". Por último, gritó a los cuatro vientos: "Y Gran Hermano, ¡me chupa las pelot..!".

Alex Caniggia en su participación en Master Cheff.

Su video causó un total revuelo porque cuando parecía que el "emperador" era uno de los mayores fanáticos de Furia dentro de la farándula, se bajó completamente de ese barco de un momento al otro sin ningún tipo de problemas y encima aclarando que el reality no le gusta para nada.

Aún así, en ese mismo posteo, un usuario de la misma red social le escribió que si quería hacer una donación de tal magnitud como la que se lo señaló podía hacerlo pero en una causa más interesante y social, por lo que él mismo le replicó manifestando que ya tiene un objetivo principal si es que alguna vez se le cruza por la cabeza donar dos millones de pesos.

"Me imaginé que era todo mentira. Si un día querés hacer una donación, hacelo a un refugio de animales que los rescatistas hacen malabares para mantenerlos, son los olvidados", le contestó el usuario. Ante eso, Alex con total altura, respondió asegurando en qué destinará su dinero en caso de querer donarlo a quien lo necesite. "Si un día llego a donar va a ser para los niños de África".