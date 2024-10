"El forro de Santiago es de jugar por atrás": quinto capítulo de #Libertina, tierra de amor y venganza

¿Querían ficción? Frente al feroz ajuste y a la magra producción de ficción nacional, en BBN decidimos apostar por Libertina, tierra de amor y venganza; la novela de Argenzuela que día a día gana cada vez más adeptos y, claro, pone nervioso a más de uno en la mesa chica del poder.

La sátira política del momento ahora también en formato podcast para que puedas escucharla en donde quieras: volviendo del trabajo en el bondi, manejando, mientras desayunás tranquilo un fin de semana o, si la querés hacer bien, con un balde de pochoclos en el living de tu casa.

Todos los miércoles y viernes a las 16 hs. vas a tener disponible un nuevo capítulo de la fascinante historia de amor y traición del momento. Pero dados los pedidos en redes sociales, decidimos anticipar una nueva edición. Hoy te presentamos: El forro de Santiago es de jugar por atrás.

El Santiago sorete que nombran no es otro que... (escuchá el podcast para enterarte), alguien al que Leila también odia desde que el auto proclamado cineasta se quedó con el puesto que hasta su llegada ocupaba ella: el de fotógrafa oficial.

Leila arma un plan para desplazarlo el mismo diez de febrero al mediodía. "Cualquier cosa que salga mal hoy es responsabilidad tuya", le advirtió Limones a Juan Carlos. "Tengo banca (ríe). Siempre sale algo mal, no me preocupa a mí. Me preocupan los periodistas más que nada y Santiago, que es de jugar por atrás e inventar cosas".

Una semana después y de madrugada la obsesión contra Santiago no se había despejado. Leila, desvelada, inicia su despiadada campaña.