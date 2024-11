Así fue la última noche con vida de Liam Payne: el terrorífico relato de lo último que vio

El próximo 16 de noviembre se cumple un mes del fallecimiento de Liam Payne, que perdió la vida tras caer de un tercer piso en un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo. En las últimas horas, rompió el silencio Braian Nahuel Paiz, el tercer imputado en la causa.

A partir del fallecimiento del ex integrante de One Direction, la justicia decidió investigar a fondo sobre los verdaderos motivos de muerte; y es que circularon diversos rumores y especulaciones alrededor de las últimas decisiones que tomó el joven de 31 años.

Policía de la Ciudad busca despejar dudas alrededor de la muerte de Liam Payne

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, liderada por el fiscal Andrés Madrea, imputó a tres personas por presuntos delitos de abandono de persona seguido de muerte, además de suministro y facilitación de estupefacientes.

Braian Nahuel Paiz : el muchacho de 24 años, reside en Berazategui y trabajaba en una productora. Está acusado de suministrar drogas a Payne en dos ocasiones diferentes. Sin embargo, él negó los cargos, asegurando que el músico británico ya estaba bajo efectos de estupefacientes a la hora del encuentro.

: el muchacho de 24 años, reside en Berazategui y trabajaba en una productora. Está acusado de suministrar drogas a en dos ocasiones diferentes. Sin embargo, él negó los cargos, asegurando que el músico británico ya estaba bajo efectos de estupefacientes a la hora del encuentro. Rogelio Luis Nores : de 36 años, vive en Boulogne y trabaja en asesoría empresarial. Se le acusa de haber conseguido las sustancias a Payne y de abandono de persona.

: de 36 años, vive en Boulogne y trabaja en asesoría empresarial. Se le acusa de haber conseguido las sustancias a y de abandono de persona. Ezequiel David Pereyra: era empleado del Hotel. A sus 21 años fue despedido por romper las reglas que exigen no mantener contacto con el huésped, así como no hacer entrega de ningún paquete que proviniera del interior al recinto.

Braian Paiz compartió la imagen que tomó de la noche del encuentro

Con los restos Liam repatriados a Inglaterra, nuevos detalles se conocieron sobre su causa: la fiscalía sentenció que no se trató de un suicidio, mientras buscan un costoso reloj marca Rolex, que pertenecía al compositor, el cual figura en las imágenes que forman parte de la carpeta judicial y el cual no se encontró en el cuerpo del joven. En este marco, Paiz salió a dar declaraciones públicas: habría conocido al músico durante su trabajo en un restaurante de Puerto Madero, donde Payne asistió con su novia, Kate Cassidy y otras dos personas.

El imputado negó ser el encargado de suministrar las drogas al británico, y confirmó que la relación comenzó con un contacto visual, el pasado 2 de octubre. El vínculo escaló a un siguiente nivel: "Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió ", dijo en un móvil con el noticiero de la noche de Telefe.

Tras el primer encuentro en el restaurante, la relación continuó vía Instagram, vía por la cual se pactó el encuentro en el hotel: "Nos drogamos, pasó algo íntimo. No lo vi mal, lo vi bien. En ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue re dulce, me preguntaba si yo estaba bien, si me encontraba bien", detalló: "Me mostró la música. Nos tomamos unos shots de whisky ", contó a profundo.