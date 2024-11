El amigo de Liam Payne rompió el silencio y se lavó las manos: "Jamás lo abandoné"

Un capítulo más se abre tras la devastadora muerte del artista Liam Payne (31) que perdió su vida tras haber consumido estupefacientes como alcohol, cocaína y antidepresivos recetados. Tal fue el colapso que tuvo su cuerpo que terminó cayendo del balcón de la habitación donde se alojaba en pleno corazón de Palermo en el Hotel Casa Sur.

Por el caso, la justicia argentina pidió la imputación de dos empleados del hotel acusados de "suministro de estupefacientes" y sorprendió la imputación presentada para Rogelio "Roger" Nores acusado de "abandono de persona".

Liam Payne

Es por esta acusación por la que el empresario británico que vive en Argentina salió a dar explicaciones al verse envuelto en el más dramático final del cantante de One Direction. "Roger" se presentó al medio de comunicación británico Daily Mail para contar cómo está tras el trágico suceso.

"Jamás abandoné a Liam; fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera", dijo el supuesto amigo de Liam que no dudó en lavarse las manos poniendo foco nuevamente en los empleados del hotel: "Había más de 15 personas en el lobby del hotel conversando y bromeando con él cuando me fui", dijo contundentemente.

Rogelio "Roger" Nores

Si bien la Policía argentina intenta reconstruir los últimos días del cantante en Argentina, la investigación recién empieza y es cuestión de tiempo para que se sepa quiénes estuvieron con Liam durante su agónico final: "Jamás podría haber imaginado que algo así sucedería. Di mi declaración al fiscal el 17 de octubre como testigo y desde entonces no he hablado con ningún oficial de policía ni fiscal", dijo Nores.

Al mismo tiempo, quiso despegarse de cualquier implicación con el caso y abrió el paraguas: "No era el manager de Liam; él solo era un amigo muy querido, y por favor remítanse al correo electrónico que envié a Liam y a su equipo el 23 de agosto", dijo y añadió: "Estoy realmente devastado por esta tragedia y extraño a mi amigo todos los días".

No fue hasta el día 7 de noviembre que el cuerpo de Payne fue trasladado a Inglaterra para que su familia pudiera velarlo. Vino por el cantante su padre, Geoff Payne que se radicó en Argentina durante los 18 días que duraron las primeras investigaciones e incluso la autopsia al cantante.

Todavía no hay ninguna certeza sobre lo que vivió Liam Peyne en las últimas horas pero el fiscal Andrés Madrea ya pidió la imputación y detención de tres personas: "El primero de los acusados es quien acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, a quien se lo imputa por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, en calidad de autor, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes", indicó.

El padre de Liam, Geoff Payne, se despide del santuario que crearon las fans

Lo que se sabe hasta ahora según las pericias que se realizaron en el cuerpo de Liam Payne es que "no tuvo reflejo de conservación en la caída" por lo que se puso establecer que: "No estaba plenamente consciente o atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la conciencia al momento de la caída", hipótesis que descarta que el ex One Direction se haya quitado la vida.