Golpeó a su hija de 4 años con un cinto porque "estaba nerviosa": el espeluznante relato de una vecina que vio todo

Brenda Nicol Ávila Barrera tiene 19 años y dos causas en la Justicia: acusada de asesinar a su suegra en 2022 y ahora, detenida luego de que se difundiera un video en el cual se la ve golpeando con un cinturón a su hija de cuatro años. Por la primera se encuentra en libertad a la espera de que se lleve a cabo el juicio y por la segunda, se encuentra tras las rejas momentáneamente ya que el suceso tiene pocas horas de vigencia.

El sábado 11 de mayo, Barrera fue detenida en la provincia de Mendoza, en un domicilio de la localidad de Tres Porteñas, ubicada en el departamento San Martín. Es que un testigo grabó y difundió con su celular, cómo golpeaba con un cinturón a su hija y la amenazaba constantemente con que se ponga de pie porque si no las heridas serían mucho más graves.

"Parate, parate porque te hago re cag**", gritaba mientras se la veía golpear a la niña de cuatro años subida a su cama. "La otra vuelta te hice lo mismo. Te voy a romper la jeta, te voy a dejar la boca morada", prosiguió. La menor no tenía otra cosa más que hacer que llorar, gritar y pedir ayuda, a tal punto de que una vecina logró escucharla.

Aquella misma fue la que llamó a la Policía para dar a conocer que en el domicilio de al lado de su vivienda había un caso de maltrato infantil transcurriendo en ese mismo instante. Minutos más tarde, los oficiales se hicieron presentes en el hogar de Barrera y la trasladaron hacia la Comisaría 39, mientras que a la vez, llevaron a la menor a realizarse estudios médicos por la cantidad de golpes que tenía en su cuerpo .

Tabaré Ezcurra, es el fiscal que quedó a cargo de la causa por maltrato infantil y ordenó peritajes físicos y psiquiátricos a la niña, mientras que a la vez confirmó que el Cuerpo Médico Forense (CMF) aseguró que la menor presentó diversas lesiones en su cuerpo: equimosis leves en el glúteo izquierdo, en ambos muslo y una cicatriz en el sector superior derecho del abdomen.

El video fue filmado por una persona de la cual no se sabe su identificación, pero si se lo escuchó en varios momentos gritarle a la víctima que corra para poder huir. Sin embargo, llegando al final se ve a otra persona intercediendo delante de la niña para detener la golpiza y que no recibiera más golpes por su madre.

Si bien no se sabe quién grabó el video, sí se reveló quién fue la persona que intercedió en el episodio de violencia y se trata nada más ni nada menos que del novio de Barrera, quien fue llamado a declarar y brindó dos testimonios diferentes en ambas ocasiones.

En principio, el novio de la Barrera, con quien está en pareja desde hace siete meses, declaró que no le pegó y que sólo la estaba amenazando con un cinturón pero no pasó a mayores. Sin embargo, tras viralizarse el video volvió a presentarse en la Fiscalía y pidió ampliar su declaración brindando más detalles del momento.

El crudo relato

"Entré a la casa, me puse a tomar agua en el comedor y escuché un grito desde la habitación de nosotros. Salí corriendo y vi que Brenda le estaba pegando con un cinto negro, yo inmediatamente me tiré arriba de ella (la nena) y la abracé para que Brenda no le pegara más", afirmó, según las declaraciones que pudo obtener el diario El Sol.

"Ahí ella me empezó a gritar y me decía que yo no me meta en eso porque no es mi hija", prosiguió. Aunque luego de eso, destacó que logró calmar a la agresora, sacarla de la casa y dialogar sobre lo sucedido. "Cuando nos pusimos a hablar yo le dije que no le vuelva a pegar a la nena nunca más y ella me respondió que lo hizo porque estaba nerviosa".

Teniendo en cuenta las nuevas declaraciones, los resultados físicos de la víctima, las lesiones, y la causa por la que se imputa a Brenda Nicol Ávila Barrera fue elevada a "delitos de amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones agravadas por el vínculo", Barrera fue imputada y el fiscal ordenó su traslado a prisión, de la cual se definirá si será preventiva o qué pasará, dado que ya cuenta con dos antecedentes bajo su manga.