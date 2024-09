Habló la adolescente rescatada de una red de trata por su abuela: sacó a la luz las macabras maniobras que manejaban

El pasado martes se dio a conocer la historia de la "abuela coraje", quien rescató a su nieta de una red de trata en la ciudad de Mar del Plata. Fabiana, que valientemente salvó a su nieta, habló con diversos medios y contó cómo fue que logró recuperarla. Sin embargo, el día de hoy rompió el silencio el abogado de la protagonista de la historia, una adolescente de 17 años quien estuvo raptada 21 días.

Rodrigo Tripolone, letrado de la víctima, explicó que el hecho comenzó a mediados de enero, cuando la joven se contactó con una mujer para intercambiar ropa. A través de Facebook MarketPlace pactaron una reunión en una reconocida avenida de la ciudad. Al llegar, se topó con que era un engaño y fue secuestrada por un hombre que apareció en el lugar en una camioneta blanca.

Fabiana rescató a su nieta de una red de trata

La estudiante de cuarto año del colegio secundario no recuerda el trayecto que realizó el vehículo, ya que tomó conciencia recién a la madrugada de aquel 22 de enero: "Le habrían suministrado algún tipo de sustancia que la habría adormecido, habiendo participado de aquel hecho un sujeto masculino que conducía el automotor y otros dos que se encontraban en la parte trasera", señala el documento al que pudo acceder el medio Infobae.

La víctima estuvo presente en la Cámara Gesell donde no pudo recordar detalles específicos del secuestro, ni mucho menos de los encuentros sexuales a las que fue sometida sin consentimiento alguno. Lo único que sostuvo es que fue "drogada" y despertó en un edificio rodeada de otras mujeres. Se trata de una vivienda la cual estaba en un edificio tomado, ubicado en la avenida Libertad al 4870. Allí estuvo un total de tres semanas hasta que fue rescatada por su abuela.

El abogado de la familia de la víctima se expresa en los medios

Según relató ante las autoridades la adolescente, tomó conciencia en el departamento escuchó voces masculinas y se encontró acostada junto a uno de ellos de aproximadamente 20 años, quien con caricias intentó quitarle la ropa. Al resistirse, este avisó al cabecilla de la banda, quien hoy en día se encuentra detenido: " Me cacheteó fuerte, yo lloré y luego entró el chico otra vez, me empezó a tocar, me dejé porque tenía miedo ", conto la menor.

El único acusado en la causa

Gabriel Sergio Sánchez es el único acusado; tiene 26 años y, según la investigación en curso, administraba a sus víctimas cocaína, marihuana y pasta base. Drogaba a "sus chicas" por la mañana y luego a la noche. En caso de ser necesario también lo hacía cuando terminaban los actos.

Según el relato de la adolescente rescatada, su jefe contaba alrededor de 20 mil pesos por cliente, los cuales se quedaba en su totalidad. Las jóvenes involucradas sólo eran abastecidas con las drogas y comida.

Fabiana pide justicia por su nieta

Como si el relato ya fuera lo suficientemente escalofriante, la adolescente de 17 años contó que el ahora detenido las obligaba a mantener relaciones sin preservativos. Desde la justicia se sospecha que el dinero tenía un destino: cubrir una millonaria deuda que tenía.

El rescate

Fabiana solicitó la ayuda de la policía cuando su nieta había desaparecido y su celular se desconectó. Los oficiales no dieron importancia al caso, ya que juraron se trataba de un "capricho adolescente". Fue así que la abuela comenzó su búsqueda sola.

Fabiana es la "abuela coraje" que se infiltró en una red de trata para rescatar a su nieta

Por el testimonio de una compañera del colegio de la víctima, la "abuela coraje" supo que la menor necesitaba ayuda. Fue así que se creó un perfil de WhatsApp trucho, y fingiendo ser una mujer de 20 años se puso en contacto con quienes secuestraron a su familiar. Una vez que obtuvo la dirección del departamento, dónde supuestamente habría una fiesta, la mujer pasó por allí y se encontró con la víctima en la calle, esperando a su próximo cliente . Así fue que la subió al auto y comenzó el proceso judicial correspondiente.

En el presente, Fabiana contó recibir continuas amenazas y no estar a gusto con que sólo haya un detenido en la causa. En pedido de justicia, llegó a los medios tanto locales como nacionales.