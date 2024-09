Licor con sedante: la aberrante técnica que utilizó un funcionario chaqueño para abusar de un albañil

En la provincia del Chaco un albañil denunció que sufrió abuso sexual por parte de un funcionario provincial David Enrique Díaz Pacce. El hecho ocurrió en el mes de mayo del corriente año. Sin embargo, no fue hasta el día de hoy que se difundió dicha información. En las últimas horas, la Justicia confirmó la prisión preventiva del atacante.

El denunciado además de ejercer como director de la Región Sanitaria N°8 Metropolitana del Misterio de Salud, es médico, profesión por medio de la cual se aprovechó de sus pacientes. En anteriores oportunidades, Díaz Pacce fue condenado por corrupción de menores.

Funcionario de Leandro Zdero denunciado por abuso sexual

El denunciante es un hombre de 35 años, que acusó al médico de drogarlo y abusar sexualmente de él mientras se encontraba inconsciente. La relación comenzó por medio de un contrato de parte del funcionarios, para realizar trabajos de construcción en uno de sus campos, fue allí donde terminó ocurriendo lo denunciado: " Le dijo que se quede a almorzar, que el después lo alcanzaba ", comenzó detallando el abogado Paulo Zeniquel, quien se puso en contacto con el medio TN.

Según el letrado, David insistió reiteradas veces al albañil: "Para nosotros la siesta es sagrada en Chaco. Seguramente él quería ir a dormir y volver a las dos horas para continuar su trabajo", contó luego de confirmar que el joven "por respeto" aceptó la invitación. Cuando terminaron de comer, el director le ofreció un vaso de licor casero, según le había dicho él mismo fue quien lo hizo. Aunque la situación le pareció rara, tomó.

La Justicia confirmó la prisión preventiva para David Enrique Díaz Pacce

Luego de la copa, el doctor pidió ayuda a su empleado para colocar unas cortinas arriba. Sin embargo, aquello fue una trampa que terminaría con el peor de los escenarios. Y es que al subir las escaleras, el albañil comenzó a descomponerse: "Perdió la conciencia completamente. Él tiene imágenes visuales borrosas de ese momento, pero llegó a ver que el medico estaba sobre su cuerpo haciéndole sexo oral. No podía reaccionar", comentó el abogado querellante, quien supone que a su cliente le colocaron un sedante en la bebida ofrecida minutos antes.

" Quería patear, gritar, pero no podía. Todo eso le quedó grabado en su mente ", relató parte del escalofriante momento que vivió el denunciante. Según las palabras de Zeniquel su damnificado "se quiso levantar y se cayó. Tenía el cuerpo dormido. Fue hasta el baño y vio que tenía moretones y sangre".

El denunciante fue atendido en el Hospital Julio C Perrando donde se confirmó indicios de abuso sexual

Fue el funcionario quien acercó a su víctima a la casa, donde se reencontró con su mujer, quien se sorprendió arduamente al ver a su esposo tan lastimado. Atónita llamó a la madre del chico y a su cuñado, así fue que los tres lo acercaron al Hospital Julio C. Perrando, allí confirmaron los hematomas y detectaron indicios de abuso sexual, desde desgarros en las zonas íntimas y sangre del acusado: "Como habían pasado 12 horas, no se pudo determinar qué sustancia era la que le suministró en el licor. Pero sabemos que por su condición de medico sabía qué darle para que no sea detectado", concluyó el abogado, quien además dejó en claro que avanzará hasta las últimas instancias para brindarle justicia.

Debido a este hecho y a las anteriores denuncias David Díaz Pacce fue desvinculado de su puesto estatal por medio de un sumario administrativo. Por el momento, se encuentra en una comisaria de Margarita Belén, pueblo ubicado a 30 kilómetros de la capital chaqueña. Desde el denunciante todavía no se requirió el traslado a una alcaldía, ya que están abocados a la causa judicial, y confían en las pruebas que tienen a su favor: desde la declaración de los dos médicos que atendieron al joven hasta su propio testimonio y las pericias físicas y psicológicas.