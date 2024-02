Insólito: un móvil de Telefe cubría los robos pirañas en colectivos de La Matanza y registraron uno en vivo

La situación de la inseguridad en el Conurbano bonaerense parece superarse día tras día. En esta oportunidad, mientras un móvil de Telefe cubría los sucesivos robos pirañas que se daban en el barrio matancero de González Catán, dos delincuentes bajaron de un colectivo de la línea 96 y se fugaron a las corridas, tras robar unos teléfonos celulares. Todo quedó registrado en las cámaras y la reacción de quienes atestiguaron el hecho demostró que los vecinos ya están acostumbrados a cosas así.

El hecho se dio mientras los trabajadores de prensa entrevistaban a una mujer que esperaba el colectivo sobre la Ruta 21, cuando de la mano de enfrente el espectáculo insólito se hizo presente. "Ahí pasa un colectivo, ahora suben, arrebatan uno o dos celulares, corren. Y bueno, así estamos. Acá, como verás, hasta vos mismo tendrías que haber venido con la Policía, acompañado. Para hacer esto...", le advirtió la vecina antes. "Ahí está, mirá. Ahí va", marcó justo enseguida.

La escena que se vio después fue increíble. Dos jóvenes salieron corriendo detrás de un colectivo de la línea 96 que estaba detenido en la parada de enfrente de donde estaban las cámaras. Inclusive, cuando el primero de ellos pasó cerca de la filmación, soltó una advertencia que no se pudo oír con certeza. Luego se vio cómo se fueron por una calle transversal, de tierra, rumbo al barrio Arroyo Las Víboras.

La sorpresa del cronista fue indisimulable. Frases como "me jodés" se repitieron durante los segundos en los que los delincuentes se fugaban. "No. Yo no lo puedo creer esto. Es una locura", insistió el reportero, mientras que desde el piso de Telefe donde estaba llegando el vivo aportaban comentarios de ese tipo.

Así huían los dos delincuentes que robaron un colectivo en González Catán, frente a las cámaras de Telefe.

"Es lo que acaba de pasar recién, la señora nos acaba de advertir. Estamos mostrando en vivo, son las 8:38 de la mañana", describió el periodista, aún conmovido por lo que acababa de ocurrir y con la intención de que quede en claro que todo había ocurrido mientras transmitían en directo.

Fue entonces que el periodista de Telefe hasta llamó a la racionalidad y a que se le ponga fin a estos delitos. "Señoras y señores, autoridades policiales, González Catán...", enumeró, casi como si no pudiera articular las palabras para expresar su sorpresa. Es un hecho que ellos estaban ahí por una denuncia de los vecinos, acerca de que este tipo de delitos son cotidianos en la cuadra. Lo que también llamó la atención es que los delincuentes no se amedrentaron por la presencia de las cámaras.

La Policía Bonaerense brilla por su ausencia en lo profundo de La Matanza.

"Yo hoy se los marcaba temprano cuando llegamos. Pasó exactamente lo mismo, cuando frenamos en el semáforo con el auto", contó el periodista, en referencia a lo que había relatado más temprano, cuando en la primera salida que hizo contó los movimientos sospechosos que vieron cerca de ellos cuando llegaban.

Luego volvió a hablar con la vecina que estaba en la parada. "La señora estaba muy asustada por algo, porque los conoce, porque sabe quiénes son", describió. Ella respondió que sabía que eran ellos, porque minutos antes de que la entrevisten, habían intentado robar en otro colectivo sin la suerte que tuvieron cuando llegaron las cámaras.