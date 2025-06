Indignación e impunidad: "La Toretto" volvió a las redes mientras espera el juicio por matar a un motociclista

Mientras la familia de Walter Armand llora a su ser querido en un cementerio, Felicitas Alvite -conocida como "La Toretto"- reapareció en Instagram, posando frente al espejo desde la comodidad de su casa en City Bell. Imputada por atropellar y matar a Armand en abril de 2024 mientras cruzaba semáforos en rojo a más de 90 km/h, la joven de 21 años cumple prisión domiciliaria desde mayo, luego de abandonar la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena. Las imágenes que ella misma compartió en redes sociales reavivaron la indignación y, sobre todo, el dolor del entorno de la víctima, que no encuentra consuelo ante lo que percibe como una burla judicial.

El video, breve pero elocuente, muestra a Alvite con calzas, top y algunas joyas, luciendo un renovado look mientras posa sin pudor. Poco después, ante la avalancha de críticas, cerró su cuenta. Pero el daño ya estaba hecho. "Los hijos tienen que ver cómo la señorita se divierte en su casa mientras ellos van al cementerio", expresó con angustia Milton, hermano de Walter, en diálogo con el portal 0221.

Su declaración es apenas un reflejo del repudio generalizado que despertó la exhibición pública de una joven que, apenas un mes atrás, había sido autorizada por la Justicia a abandonar el penal y esperar en libertad restringida un juicio oral que, según estiman, podría llevarse a cabo recién a fines de 2025. La joven está imputada por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que presupone que quien mata lo hace sabiendo que su conducta es riesgosa.

Pero aun así, se le concedió la prisión domiciliaria bajo el argumento de su "buena predisposición" durante el proceso. ¿Colaborar con la Justicia alcanza para que una persona que mató corriendo picadas reciba trato preferencial? La respuesta que da el Poder Judicial a esa pregunta parece alejada del sentido común y del reclamo social por justicia. Tras la resolución inicial de la Cámara de Casación bonaerense en diciembre de 2024, la medida fue resistida por la querella.

Los mensajes que recibió la acusada

A través de múltiples apelaciones, incluso ante la Corte Suprema de la provincia, buscaron que la acusada llegue al juicio cumpliendo prisión efectiva. Pero en mayo pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata ejecutó finalmente la domiciliaria. Desde entonces, Alvite está en su casa, mientras la familia Armand sigue peregrinando entre despachos y homenajes póstumos. La indignación se amplificó con las recientes publicaciones de la acusada.

No se trató de una declaración ni de una muestra de arrepentimiento, sino de un regreso a la escena pública como si nada hubiera pasado. "No tiene ni el mínimo de remordimiento, mientras Walter está en un cementerio, su familia muerta en vida", dicen los mensajes que comenzaron a circular en redes sociales desde cuentas que piden justicia. El repudio popular no nace del rencor, sino del fastidio por privilegios y las demoras judiciales que amparan a los responsables mientras castigan a las víctimas.

El caso de "La Toretto" resume una trama de desidia institucional, beneficios injustificados y un desprecio palpable hacia el dolor ajeno. No hay penas que revivan a los muertos, pero la Justicia tiene la responsabilidad de no volverlos a matar cada día con decisiones que insultan la memoria de quienes ya no están. La imagen de Felicitas posando frente al espejo es breve, pero el mensaje que transmite perdura: en Argentina, para ciertos acusados, la impunidad todavía es posible.