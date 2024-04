Le pidió a un alumno de 12 años que se "sacara la capucha" y la desfiguró: le fracturó la mandíbula

Ana María Lencina tiene 51 años y se desempeña como docente en la Escuela de Educación Primaria 25 "General Juan Gregorio Lemos", ubicada en la calle Facundo Quiroga 12, en la ciudad de Bahía Blanca. Allí fue atacada de manera brutal por un alumno, de solo 12 años, que la golpeó y le provocó un severo daño en la cara. "La violencia escolar crece porque cada vez tenemos menos herramientas para tomar alguna medida", reflexionó la maestra agredida.

Todo ocurrió en el comedor de la institución educativa. En ese momento, Lencina estaba hablando con el adolescente, que según explicó ya tenía antecedentes de violencia en otro colegio, y "de la nada" la golpeó con tal ferocidad que le provocó una fractura maxilofacial y un desvío del tabique. La mujer fue trasladada y atendida al Hospital Español, donde fue asistida de urgencia a causa de sus graves lesiones y luego accedió a contar lo ocurrido en diálogo con el medio local La Brújula 24.

En ese sentido, la maestra destacó que el chico atraviesa un contexto familiar difícil, debido a que su padre es un conocido delincuente que actualmente está preso. "Es una pena que tengamos que llegar a esto", destacó Lencina, quien consultada por lo ocurrido detalló: "Se le pidió al alumno que se saque la capucha para poder ingresar al comedor para desayunar. Lo hizo, pero cuando se sienta en el comedor se vuelve a colocar la capucha".

Le provocó lesiones de consideración como una fractura de mandíbula y la desviación del tabique

Según explicó, se acercó al adolescente y le insistió "varias veces para que por favor se saque la capucha, ya que en la escuela hay reglas que cumplir". "Se paró arriba del banco y me pegó una piña", dijo y agregó que se trata de uno de sus alumnos y que hasta ese momento no había tenido episodios de violencia física previos. "Insultos cuando le llamaba la atención por su comportamiento., pero nunca me imaginé que me fuera a pegar", explicó la víctima.

Acerca de los insultos que le propinaba el alumno, la mujer remarcó que "son cosas irrepetibles" y aclaró con perspicacia que el chico se "acordaba" de toda su familia cuando la agredía verbalmente. Sí, obviamente (que ya le había manifestado a las autoridades la situación de este alumno). Se hicieron actas, se habló con la madre, se lo llamó al diálogo y...obviamente se le dificultaba estar las ocho horas en la escuela", sostuvo y destacó que en este momento está "con mucho dolor".

La maestra se encuentra haciéndose "todos los estudios" y de licencia por la ART: "Me hicieron tomografías y ver cómo continúa". A pesar de la agresión, la mujer sostuvo que esta fue la primera vez que le pasa una cosa semejante en 20 años de profesión y advirtió que no dejará la profesión por este caso. "El resto de mis alumnos no es así. Tengo excelentes alumnos, siempre me ha ido muy bien en las escuelas y además es una escuela donde todos trabajamos a la par", dijo.

Finalmente, describió que todos los docentes, incluidos sus compañeros, tienen alumnos "de estas características", pero resaltó que en la mayoría de los casos creen que con el diálogo todo se puede solucionar. "Yo creo que la violencia creció en . Porque cada vez tenemos menos herramientas para tomar alguna medida. Más que el diálogo y el compromiso de los padres para poder dialogar, no podemos hacer otra cosa", sentenció.

La docente le había pedido al alumno que se sacara la capucha.

Tras el ataque se inició una investigación de oficio en la Comisaría 7ma de Bahía Blanca e intervino la UFIJ N°1 de menores a cargo de la fiscal Betina Úngaro, quien podría disponer una medida restrictiva de la libertad de manera ambulatoria. Pese a que es el primer hecho de violencia contra una docente, en los últimos días también trascendió una brutal pelea entre estudiantes de la Escuela Nº 36. En esta ocasión se viralizó un video donde se muestra a las adolescentes en plena discusión. Aunque no se sabe el trasfondo de la pelea, señalan que los conflictos son de larga data.