"Él quería una familia y ella no": Molfese y Soffritti se separaron pocos meses antes de casarse

Gastón Soffritti y Cande Molfese terminaron su relación tras casi dos años de noviazgo. Los actores se habían conocido en una publicidad, a los meses decidieron convivir y a fines del año pasado se habían comprometido. Sin embargo, los deseos de agrandar la familia de parte del ex Patito Feo terminaron por dinamitar la pareja. "Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre", contó Ángel de Brito.

En LAM, ciclo que se emite por la pantalla de América, el periodista detalló: "Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás".

Sobre los motivos que llevaron a la pareja a este abrupto final, De Brito explicó que Soffritti, a sus 32 años, le dejó en claro a Cande que busca formar una familia, pero ella le aclaró que no busca eso en el corto plazo. "Lo hablaron mucho. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano", explicó el conductor de América TV.

Recordemos que la pareja tenía planeado casarse a fines de este año, pero los planes se cayeron con este inesperado final. "En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene. No tenía tan en mente casarme, pero sí fui partidaria de celebrar el amor, La verdad es que Gasti me lo propuso y le dije que sí, pero no soy de esas novias que andan pensando en el vestido y esas cosas", había contado la actriz en mayo de 2023, en Agarrate Catalina.

A principios de julio del año pasado y debido a que los números no fueron los esperados, Cande Molfese y Gastón Soffitti habían anunciado el triste final de Loft, el canal de streaming que habían lanzado a comienzos del 2023. "Fue un montón para mí hacer todo esto. Hoy decidimos hacer una pausa, parar la pelota y pensar un poco. Gracias a todos los que fueron parte de LOFT Stream", había dicho la actriz. Esto llevó a la ex integrante de Luzu TV a compartir un video al que bautizó como "frustración" en el que no sólo mostró cómo es su día a día, sino que además reflexionó sobre sus proyectos y las críticas diarias que recibe. "Me siento frustrada, confundida", había señalado.

Aquel primer episodio de esta suerte de "docuserie", titulado La Frustración, había sido lanzado exclusivamente en sus redes sociales. "Estoy insegura, no sé, yo no estaba así. No sé, como que me doy cuenta que es re boludo que me afecte que alguien no vea las historias. Lo pensás y decís 'Cande, por favor'. Después decís, 'bueno, tranquila, me abrazo, es mi trabajo, es lógico que me afecte'", se la escuchaba decir a Molfese durante los primeros minutos.

Se trató de un documental que pretendía sumergir a los espectadores en los altibajos que padeció la actriz tanto en su vida personal como profesional. Frente a cámara y entre lágrimas, Cande compartía con el público sus luchas internas, desde obstáculos hasta logros, y los momentos de autoconocimiento y superación. "De repente sentís que tenés una nube negra y todo lo que siento que vengo haciendo es como un error tras un error y otro, y otro, y otro, y que no puedo salir", señaló.

La producción audiovisual incluía imágenes y situaciones de la vida cotidiana, así como entrevistas íntimas con amigos, familiares y colegas. "Esa es mi sensación hoy. El miedo que me da esta carrera, es desaparecer". Con lágrimas en los ojos, en ese video le expresaba a Gastón los sentimientos, y él la incentivaba, explicándole que ella "se jugó por un proyecto personal", había remarcado la actriz en otro fragmento de su primero video.