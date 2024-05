Detuvieron al hijo de un concejal libertario: le secuestraron armas y un vehículo robado

Cartón lleno y bingo para lo que le faltaba a La Libertad Avanza. No contento con los ajustes, quita de derechos y problemáticas que están ocasionando a cinco meses de haber asumido en el gobierno, si algo le faltaba a los libertarios, era tener un ladrón dentro del partido que le quita derechos a los jubilados. En las últimas horas, el hijo de Ezequiel Horacio "Chamu" Taborda, concejal de La Libertad Avanza en Florencio Varela, fue detenido tras ser acusado de asaltar a una señora de 89 años.

El hecho ocurrió el pasado 21 de abril y en las últimas horas la Policía Bonaerense detuvo al joven de 20 años, identificado como S. Taborda. La denuncia señalaba que el sospechoso asaltó a una jubilada de 89 años durante una entradera en el partido de Almirante Brown y desde aquel día se encontraba prófugo sin poder ser atrapado.

Detuvieron al hijo de Ezequiel Horacio "Chamu" Taborda, concejal de La Libertad Avanza en Florencio Varela

En el marco de la investigación del asalto a la mujer, la Policía realizó diversos allanamientos y en uno de esos pudo dar con el hijo del concejal libertario.

Además de detenerlo, se le secuestró una pistola réplica 9 milímetros, una carabina calibre 22, guantes, precintos, linterna, elementos de cortes, dos celulares marca iPhone y Samsung y un auto con pedido de secuestro por robo.

Todos los objetos que le secuestró la Policía al hijo de Taborda

Todo lo secuestrado era utilizado por el joven de 20 años para realizar las entraderas o para robar en la vía pública. En cuanto al auto que tenía pedido de secuestro, los efectivos bonaerenses confirmaron que se trata de un Chevrolet Corsa de color gris que estaba siendo buscado por la UFI N°12 de Quilmes desde septiembre del 2023, producto de un robo realizado en Bosques, localidad perteneciente a Florencio Varela.

En diálogo con Infobae, fuentes oficiales al hecho le manifestaron que la entradera ocurrió el domingo 21 de abril y desde ese día hasta hoy, se encontraban investigando para poder dar con el sospechoso.

Ezequiel Horacio "Chamu" Taborda, concejal de La Libertad Avanza en Florencio Varela, junto al legislador libertario Ramiro Marra

Aquella investigación, liderada por la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora y agentes del Grupo Táctico de Operaciones de la Bonaerense de la Comisaría 9º de José Mármol, se pudo detener al delincuente escondido en Almirante Brown.

¿Quién es el libertario "Chamu" Taborda?

En el 2021 Taborda fue candidato a concejal por Avanza Libertad, encabezado por José Luis Espert y hoy es concejal de La Libertad Avanza, teniendo como referente al diputado provincial libertario Nahuel Sotelo, presidente del bloque en la Legislatura bonaerense.

Taborda no quiso hacerse responsable de los actos de su hijo de 20 años y decidió lavarse las manos de dos maneras diferentes. La primera fue a través de un posteo en Facebook que realizó ni bien el joven quedó detenido mediante un grupo de vecinos y la segunda fue a raíz de una pequeña declaración.

Ezequiel Horacio "Chamu" Taborda, concejal de La Libertad Avanza en Florencio Varela, junto a Victoria Villarruel.

En el grupo de vecinos de Florencio Varela, del cual no sólo es parte sino también administrador, escribió una frase que dejó resonando a todos: "Nunca quieras hacer las cosas bien, que la mafia puede más". Y a esa misma frase, le sumó su explicación: "Recuerden eso, el que me conoce va a saber defenderme, el que no solo va a hablar por hablar. Siempre hice todo para ayudar al vecino nada más".

Luego de hacer ese posteo que llamó la atención, fue consultado sobre la detención de su hijo y si puede dar alguna explicación de cómo obtuvo todos los objetos que fueron secuestrados por la Policía. Ante eso, de manera contundente respondió: "Si alguien cercano a mí hace algo, que se la banque, porque yo me rompo el lomo trabajando y ganándome lo que quiero".