"La madre la tenía de esclava": el infierno que sufrió Daniela, la nena de 13 años que se suicidó en Misiones

El caso de Daniela Martínez, la nena de 13 años que fue hallada sin vida el pasado lunes 29 de abril en su casa de Aristóbulo del Valle, Misiones, consternó a todo el país. A pesar de que los primeros indicios apuntaban a un suicidio, la Justicia comenzó a investigar si la menor sufría violencia familiar al hablar con los vecinos de la zona, los cuales denunciaron que era constantemente "maltratada" por su mamá y la hecha por el papá de la víctima, quien recibió un mensaje de voz de la adolescente antes de que se quitara la vida donde le contaba que su madre se había enojado con ella porque no había querido cocinar y que por eso la había "golpeado".

Daniela tenía 13 años

Todo comenzó el lunes de esta semana, en la localidad misionera de Aristóbulo del Valle, cuando uno de los hermanos de Daniela ingresó a su habitación y la encontró sin vida. El menor rápidamente llamó a su papá, que está separado de la madre de los chicos, y al revisar su teléfono, notó que tenía un mensaje de voz que su hija le había enviado horas antes del trágico desenlace. "Mami me cazó los cabellos, me arrastró por todo el piso y me duele todo", se la escucha decir a la adolescente en el mensaje.

El audio completo que la víctima le envió a su papá a través de WhatsApp dice: "Mami ahora vino, nosotros vinimos a casa y yo me iba a acostar a dormir y mami quería que cocine no sé qué cosa. Yo le dije que era tarde, que mañana y mami me cazó los cabellos, me arrastró por todo el piso y me duele todo". Este brutal mensaje fue incorporado a la causa como elemento probatorio y se sumó a los testimonios que los investigadores recolectaron de los vecinos de la familia de la víctima.

De hecho, uno de los testigos declaró que "la mamá siempre le pegaba a los nenes", de 9 y 10 años, y no solamente a Daniela. "La mamá siempre le pegaba a los nenes, a la nena más que a todos y le obligaba a hacer todas las cosas en la casa. Por eso ya hubo denuncias por parte de los vecinos, porque ella salía y le dejaba días sin comer a los chicos, y cuando volvía era solo para maltratarlos", contó una vecina en diálogo con el medio local El Territorio.

De hecho, el testigo declaró ante la Policía y aseguró que la mujer "tenía de esclava" a la nena de 13 años. Según trascendió, el papá de la víctima denunció el año pasado a la mujer por violencia y hasta requirió la tenencia de los chicos, algo que la Justicia no autorizó. La autopsia llevad a acabo por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial en Posadas al cuerpo de Daniela arrojó como resultado que la adolescente falleció a causa de una "asfixia por ahorcamiento".

Los vecinos piden Justicia por la adolescente

Además, no se detectó ninguna otra lesión, ni reciente ni antigua, así como tampoco signos compatibles con abuso sexual. De todas maneras, las autoridades ordenaron estudios complementarios pata confirmar si la nena sufría violencia familiar. Al mismo tiempo, la Justicia decidió secuestrar el teléfono celular de los padres de la víctima para peritarlos e intentar llevar luz a esta oscura trata que apunta a un delicado caso de violencia. Mientras tanto, los hermanos de Daniela fueron enviados con la abuela paterna. "Ella va a estar resguardando a los menores hasta que se resuelva la situación", informaron las autoridades.