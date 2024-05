Encontró una billetera y la devolvió sin plata: el dueño lo amenazó de muerte y le gatilló en la cara

Un joven de 26 años encontró una billetera con documentación mientras caminaba por la vía pública y no dudó en hacer una buena acción: se dio a la tarea de averiguar a quién le pertenecía y su dirección para regresársela a su legítimo dueño con el fin de evitarle los laboriosos, tardíos y cansadores trámites que hay que hacer cuando se pierden las tarjetas, de crédito o débito, o el DNI. Pero todo le salió al revés: cuando estaba a punto de regresar la billetera, se topó con un escenario totalmente inesperado de violencia, un arma de por medio, balas, gatillos y amenazas de muerte.

La Policía de Misiones busca el paradero de los dos implicados.

La víctima, identificada como Juan Carlos A., se encontró una billetera mientras caminaba por la calle y cuando la agarró para ver si tenía algo, descubrió que estaba el documento del dueño, sus tarjetas y otros objetos personales, pero sin ningún billete ni ninguna otra moneda. Por lo tanto, ingresó a diversas redes sociales para poder dar con el hombre en cuestión y tras ubicarlo mediante Facebook, acordó un encuentro para devolvérsela.

Juan Carlos le escribió, le avisó que tenía en sus manos la billetera y le ofreció al dueño que se acerque hasta la puerta de su casa, ubicada en el barrio Villa Stemberg, de la localidad de Oberá, provincia de Misiones, así hacían el pasamanos de manera más segura y veloz. Éste aceptó y pasados cinco minutos arribó en un vehículo Chevrolet Corsa de color gris.

Barrio Villa Stemberg, de la localidad de Oberá

Por la rapidez con la que llegó al lugar, todo parece indicar que serían vecinos o al menos que pertenecen al mismo barrio, pero aun así, nunca antes se habían cruzado. El dueño de la billetera llegó hasta la puerta de la casa de Juan Carlos en su auto estando acompañado por otro hombre y cuando se bajó del auto para agarrarla, la abrió, vio que estaba su documentación, pero insinuó que le faltaba lo más importante: el dinero.

En principio le agradeció por el gesto de devolvérsela aun sabiendo que tenía hasta las tarjetas y su documentación, pero cuando vio que no tenía la plata, todo se descontroló. En ese momento, el hombre le indicó que le faltaban 50 mil pesos y lo señaló como un "ladrón" por haberle robado toda esa cantidad de dinero, lo cual le pidió que se lo devolviera.

El joven de 26 años le aseguró y confirmó que él había encontrado la billetera tirada en el piso sin dinero y como tenía la documentación lo ubicó para que no deba realizar otra vez los trámites, pero que nunca vio plata dentro de ella. Sin embargo, el hombre del cual no se sabe su identidad, no le creyó y la discusión empezó a ser cada vez más prepotente.

Mientras ambos discutían, el dueño de la billetera metió la mano en su bolsillo, sacó un revólver y empezó a amenazarlo de muerte diciéndole que si no le devolvía la plata lo iba a matar en ese mismo instante y como la víctima no tenía nada que ver con el dinero, el hombre prosiguió a gatillarle en reiteradas ocasiones para matarlo a sangre fría.

La víctima realizó la denuncia en la Seccional Quinta de Villa Stemberg.

Afortunadamente ninguno de esos disparos salió y a raíz de ello, el hombre se acercó al auto y le pidió a su compañero que le dé más balas para poder dispararle. En esos pocos segundos, Juan Carlos pudo gritar pidiendo ayuda, lo que hizo que ambos se metieran rápidamente dentro del vehículo y escapen del lugar rápidamente.

Luego del hecho, la víctima se dirigió hacia la Seccional Quinta de Villa Stemberg para realizar la denuncia correspondiente por amenazas de muerte y por el temor de que el dueño de la billetera y el revólver, se le aparezca en las inmediaciones de su domicilio para asesinarlo, ya que ahora sabe perfectamente cuál es su casa.

Pocos minutos más tarde, la Policía comenzó con las tareas de investigación para poder dar con los dos sospechosos y tras diversos datos aportados pudieron dar con el acompañante del dueño de la billetera, lo cual distinguieron que era familiar directo del atacante. A pesar de esto, hasta ahora ninguno fue detenido.