Aseguran el retorno de Flor Vigna y Luciano Castro a escondidas de Sabrina Rojas por "pesada"

A principios de febrero Flor Vigna anunció -mediante un acotado comunicado en su cuenta oficial de Instagram, que ya no estaba en pareja con Luciano Castro, sin dar los motivos ni las razones que la llevaron a tomar tal decisión. Pero con el correr del tiempo, poco a poco fue saliendo a la luz que una de las principales problemáticas que tuvo que afrontar sin éxito la pareja tenía nombre y apellido: Sabrina Rojas.

Fueron dos meses de puro silencio por parte de los protagonistas hasta que la bailarina decidió romper el silencio porque en el medio había lanzado dos canciones que eran dedicadas exclusivamente a sus ex novios y que le trajeron un revoltijo de problemas en el medio.

Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro

💣Bombita. Flor compuso "PicaFlor" a Nicolás Occhiato tras confirmar su pareja con Flor Jazmín Peña y "Puedo Solita" tras distanciarse definitivamente de Castro.

Su última canción, "Puedo Solita" habla del dolor que le causó la separación, lo que le costó la tristeza del desamor y cómo ahora tiene que "reinventarse" para "estar mejor", y cuando le tocó dialogar sobre cómo hizo para escribirla, contó que dentro de la ruptura con Castro, Sabrina "tuvo un montón que ver".

Sabrina Rojas junto a Luciano Castro cuando eran pareja

En ese momento, dijo: "Yo lo intenté todo con Sabri. Todo. Pero me parece que no, que ya está, que había una intención de que no".

Luego de esa entrevista, fue Rojas la que habló en LAM para desmentir los dichos por la ex participante de Combate y aseguró que las veces que debió meterse entre la pareja fue porque con Castro tiene dos hijos en común y que le parecía que Vigna nunca lo iba a entender porque no es mamá, entonces ella tenía que estar presente en ese sentido.

Las cosas quedaron más que claras

Entre la pareja de Vigna y Castro, había circunstancias que no le gustaron a Rojas y que hicieron, a fin de cuentas, que los tortolitos se terminen separando a tan sólo dos años de su romance. A pesar de que el actor jamás quiso brindar ningún tipo de declaración al respecto, fue la ex participante del Bailando por un Sueño quien aseguró que ya "no hay retorno" en la relación, manifestando que el mejor "camino" es "crecer y aceptar no estar juntos".

Pero, más allá de sus dichos, las internas con Sabrina, el dolor y la ruptura, el miércoles por la noche, Fernanda Iglesias brindó una información mediante LAM en la cual confirmaba que la reconciliación de la pareja es todo un hecho pero a escondidas justamente para que la modelo no pueda meterse en el medio.

Flor Vigna y Luciano Castro

"Luciano Castro y Flor Vigna seguirían juntos y en secreto. Lo hacen así porque dicen que Sabrina Rojas les hacía la vida imposible. Lo que pasa es que cuando ellos querían ir a un recital con los nenes, Sabrina también quería ir porque 'iban los nenes'", confesó la panelista confirmando una vez más la teoría de que la mamá de Esperanza y Fausto es la tercera pata de la mesa.

Y en esa misma línea, amplió: "Después está lo de la casa que compartían, que a esto no le gustó ni al Tucu (López) ni a Flor. Estaban mucho tiempo entre ellos (Castro y Sabrina). Ella era muy pesada reclamándole cosas a Luciano, porque a ella le daba bronca que Luciano hiciera con Flor todas las cosas que no hizo con ella". Pero el quiebre final se dio por la supuesta toxicidad de la modelo: "Sabrina no terminaba de asumir la separación, pensaba que seguía siendo de su propiedad".