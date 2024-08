Mediante una dramática carta encriptada, una adolescente de 14 años confesó quién la había atacado sexualmente

I.S, un joven de 21 años, fue detenido en su casa de Villa 21-24 en Barracas después de haber sido acusado de abuso sexual por una menos de 15 años. Policía de la Ciudad irrumpió en su domicilio, le leyeron la causa y se lo llevaron detenido. Toda la escena fue presenciada por sus familiares que se encontraban en ese momento.

La causa, radicada en el Juzgado de Menores N°5 fue un largo proceso de búsqueda tras la declaración de la adolescente que denunció haber sido atacada sexualmente. Al momento de ese primer acercamiento con la Justicia, ella había declarado que había sido un compañero de la escuela el responsable de todo.

Sin embargo, se conoció en las últimas horas, que su verdadero atacante la tenía bajo amenaza y es por eso que la adolescente había incurrido en falso testimonio. Todo cambió cuando, en una visita de la División Delitos Contra Personas Vulnerables y Trata de Personas, la menor realizó un gesto que terminó con el misterio de quién había sido el atacante real.

Así se llevaban detenido al atacante sexual

La chica entregó una carta escrita de puño y letra con una particularidad: estaba encriptada. Atrás, se podían leer las instrucciones de qué significaba cada símbolo y así pudieron dar con la identidad del atacante sexual.

"Esta es la verdad, solo confío en ustedes", les dijo ella y agregó: "No le digan nada a mi mamá, porque ella es de reaccionar muy mal. No sabía a quién decirle la verdad. Yo quiero terminar con esto".

En la carta, la menor expresó: "Esta es la verdad, yo sí me fui a ver con él como dice en el chat pero porque él me dijo 'vamos a tomar mates'", confesó y continuó: "Nos encontramos, todo bien hasta ahí. Llegué a la casa y se me estaba haciendo la hora o sea las 9 el horario en el que mi mamá me dio", relató la menor.

La carta ampliada de la adolescente

Lo que sigue es verdaderamente espeluznante: "Ahí fue que empezó todo. Le dije que me quería ir y me dijo que no podía ir le pedí que me dejara ir que ya era hora", relató y profundizó: "Él llavió (SIC) la puerta y me dijo: 'Ya es tarde no te podes ir', en ese momento ya estaba asustada le dije "si me tengo que ir" , él me miró no dijo nada se dio la vuelta y puso música de Romeo Santos a todo volumen, en ese mismo instante el se me fue acercando yo le dije que se alejara...".

Después de haber recibido esta carta, las autoridades policiales decidieron llevar adelante una cámara Gesell para indagar más en profundidad. De esa declaración se desprendió la información de que el abusador tiene fama de "persona problemática" en el lugar donde vive y es por eso que las amenazas calaron profundo en la denunciante: "Pudimos corroborar que en la primera declaración faltó a la verdad al verse amenazada por el abusador", explicaron.

Finalmente, la chica de 14 años develó que "se encontró con su agresor en la vía pública y este la llevó a su domicilio donde la encerró y abusó de ella".