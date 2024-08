Día de furia en Caballito: la chocó un colectivo y ella le rompió los vidrios hasta que los pasajeros se involucraron

Las imágenes que se viralizaron son contundentes. No hay acción que amerite una respuesta semejante si del otro lado no hay una violencia que enfrentar. Este lunes por la mañana, tras un leve choque por parte de un colectivo a un automóvil particular, una señora se bajó, le arrancó el parabrisas al transporte de pasajeros y lo utilizó para romperle los vidrios y amedrentar al chofer. Mientras tanto, un acompañante de ella le golpeó la puerta de forma repetitiva hasta que los pasajeros salieron a defender al colectivero.

"¡Nos chocaste!", son algunas de las pocas palabras que se entienden en el griterío que se oye en el video viral. Dentro del colectivo, algunos pasajeros le pedían que se vaya del lugar, por el caudal de violencia que dispensaba la señora de anteojos y en una edad cercana a los 45 años. Ella era la que, presuntamente, manejaba el Peugeot 207 que fue impactado de forma leve en avenida Rivadavia al 5700.

Esta mujer fue la más agresiva. Fue quien rompió el limpiaparabrisas del colectivo y lo utilizó como garrote para arremeter contra los vidrios. Primero intentó romper el parabrisas, aunque cuando vio que con ese no podía, giró y llegó al que tiene al lado el chofer, que fue el que finalmente pudo astillar por completo.

"Pero no nos ataques a nosotros", le decía a la mujer una señora de tercera edad. "Nene, ¿no podés dar marcha atrás? Te rompió todo", le pedía al conductor. "Y pero ya desde hoy me está golpeando el colectivo, señora", le explicaba este. "Dejala, dejala, dejala", soltaba después, mientras le rompían el vidrio. "Pará un poquito", fue lo único que llegó a decirle.

Los acompañantes de ella serían tres más. Uno de ellos era un hombre más joven que ella y con un físico considerable y hasta con rastros de ir al gimnasio. Este fue quien golpeó de manera amenazante la puerta delantera del transporte, mientras le exigía al chofer que abra la puerta. Por suerte, este conductor no perdió la calma y optó directamente por registrar con filmaciones todo lo que sucedía.

Indignados por el ataque de ira que sufría el colectivero, algunos pasajeros se acercaron a la puerta en donde estaba este hombre joven, que perdió toda actitud violenta cuando se bajaron a increparlo. "Abrí, hermano", le solicitaron. Luego descendieron. "¿Qué pasa, loco?", se escuchó decir a uno de estos mientras se le iba al humo para comenzar a pelear.

Así dejó el vidrio del colectivo la mujer que entró en un ataque de furia luego de que un colectivo choque su auto.

La valentía que exhibió en la puerta del colectivo quedó en segundo plano tras la irrupción de los pasajeros, ya que en cuanto fueron a enfrentarlo, este pasó a tener una actitud sumisa y hasta fue defendido por otro de los acompañantes de la mujer, algo mayor que ella, que intercedió para que no se lleve una paliza por parte de los trabajadores que fueron a buscarlo.

Una cuarta ocupante sería parte del auto chocado. Aunque esta información no pudo ser comprobada, por lo que podría ser una transeúnte que pasó por la zona y se metió a llevar paz al conflicto. Ella era la que, luego de que los pasajeros salgan a defender al chofer, gritaba para que se detenga la situación. "Calmate que es una señora", aseguraba respecto a la mujer que segundos antes quedó involucrada, mínimamente, en una causa por amenazas y daños a la propiedad privada.