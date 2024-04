"Mirame a la cara, la conch... de tu madre": tiene 46 años, sufrió un ACV y denunció que L-Gante le dio una paliza

El cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sumó en las últimas horas una nueva denuncia: un hombre de 46 años que asegura ser empleado de la familia lo denunció a él y a su madre, Claudia Valenzuela, por "robo, lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre". De esta manera, el cantante quedó mucho más complicado a nivel procesal y advierten que "está a un paso de ir muchos años a la cárcel".

El encargado de dar a conocer esta noticia fue el abogado Leonardo Sigal, quien junto al letrado Pablo Becerra representan a Gastón Torres, el denunciante de la cusa por la que el músico ya estuvo preso. "L-Gante está a un paso de ir muchos años a la cárcel. Con esta nueva grave denuncia es cada vez más complicada su situación. Se sigue complicando la situación de Valenzuela y a su cómplice le fue denegada la excarcelación extraordinaria", señaló Sigal.

El letrado dialogó con Noticias Argentinas y sostuvo que "la causa tiene un nuevo testigo que complica la situación jurídica de ambos". "Por otra parte tiene una nueva denuncia que incluye a gente de su entorno y a su propia madre", afirmó. La última denuncia contra L-Gante y su madre proviene de una persona que aparentemente trabaja cama adentro desde hace 4 años en la casa de la familia y que, afirma, sufrió recientemente un accidente cerebrovascular.

L-Gante sumó una nueva denuncia.

Este último dato no sería menor, ya que la víctima sostiene que el músico lo golpeó "en la parte de la nuca y la cabeza" de forma "repentina" por pedir algo para comer el 17 de marzo pasado, cerca de las 20.30, en la casa que tiene el artista en la Manzana 31 del Barrio Bicentenario de General Rodríguez. En la acusación, el denunciante remarcó que L-Gante y el resto de su familia sabían que había sufrido un ACV. "Luego, me gira y empieza a golpearme en la cara con sus puños", denunció.

En la denuncia, el empleado aseguró que además de golpearlo, el cantante le gritaba: "Viejo traica... Mirame a la cara, la concha de tu madre". "En esos segundos, aparecen los amigos de Elián, de nombre Jona, alias "El Gordo", y Tomás Herrera, a quienes pudiera reconocer perfectamente en caso de verlos, y empiezan a golpearme todos juntos a la vez con puños y patadas. También recuerdo que estaba la novia de Elián, Candela, y apareció la madre", reza el documento.

De acuerdo con la acusación del hombre de 46 años, lo golpearon "entre todos". "Piñas, patadas. También apareció Yamil, quien intentó mediar: 'Déjalo, lo vas a matar. Sufrió de un ACV hace poco, lo vas a terminar matando'. Al rato me desvanecí. Recuerdo que había sangre por todo el piso, me salía sangre de la boca y de la nariz, casi me ahogo de tanta sangre que escupía. Todo ello transcurrió en la cocina del departamento de Elián Valenzuela", denunció.

L-Gante fue denunciado por robo, privación ilegal de la libertad, coacción agravada, lesiones, amenazas y reducción a la servidumbre.

Luego de la feroz golpiza, la víctima contó que L-Gante le advirtió que debía callarse "la boca y no joderlo". "Solo le decía que quería que me contestara el teléfono, ya que hacía tres días que no comía, estaba a base de solo mate cocido, no había nada en la casa para comer. Tal es así que escucho a Claudia gritarme: 'Eso te pasa por andar hablando. Te lo dije, viejo bocón. Viste que sos un traica'", detalló y advirtió que luego de la paliza, el músico le dio "aproximadamente 20 mil pesos" para "comer".

También le sacaron su teléfono y uno de los amigos del músico lo amenazó: "A vos hay que meterte una bala en la cabeza, viejo". "Me mandaron amenazado a la casa de atrás, diciéndome que iban a estar vigilándome por si me escapaba. Luego, escupí sangre toda la noche, no pude dormir de los dolores. Allí, al recomponerme un poco, empecé a buscar por todos los cajones porque recordaba haber dejado una llave del portón. Al encontrarla, me pude escapar", reveló.

El hombre explicó que era "obligado a realizar todo tipo de tareas sin ninguna contraprestación, mas que el lugar donde dormir: limpiaba, barría, lavaba los autos y la ropa, cocinaba, me usaban de chofer". Además, detalló que el artista, su familia y amigos se divertían agarrando "armas" y apuntándole. "También estilaban empuñar armas de 'airsoft' y tirarme en las piernas con balas de plástico, mientras se reían", señala la denuncia que está en manos de una fiscal de General Rodríguez.

Recordemos que Sigal impulsó varias denuncias a lo largo de estos años contra Valenzuela y todas siguen vigentes, pero la última, la que involucró como demandante a un empleado municipal de General Rodríguez y a Rosa Catalina Pasi, avanza a paso firme. Por ese hecho, L-Gante estuvo preso casi cien días y ahora irá a juicio por "privación ilegal de la libertad, amenazas simples, amenazas agravadas , encubrimiento y tenencia de estupefacientes".

Asimismo, en las últimas semanas fue detenido Daniel Emanuel De Marco, quien sería el que estaba con L-Gante al momento de hacer subir a Torres y a Pasi bajo amenazas con un arma de fuego. El letrado reveló que en la audiencia que hubo con De Marco, en la que la defensa pidió prisión domiciliaria, rechazaron todo tipo de beneficios y pidieron que continúe detenido en una cárcel común hasta el juicio.

L-Gante podría ser detenido nuevamente.

También denunciaron al representante del músico, Maximiliano Barbacia -conocido como "Maxi el Brother"-, y pidieron su detención "en orden al delito de Encubrimiento agravado por delito precedente especialmente grave en calidad de autor". Por ese delito, el manager de L-Gante finalmente no fue detenido, pero sí quedó procesado.