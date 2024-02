"No sé en donde está": la asfixió en su cama y habló con la familia cuando tenía el cuerpo en su casa

Un nuevo femicidio y una mujer más que se suma al listado de las que mueren en manos de la violencia de un hombre. Un hecho de horror total que conmovió y sacudió no sólo a la provincia de San Luis, donde sucedió, sino a todo el país. Zoe Abigail Pérez Mora tenía 17 años, fue con sus amigas a ver un partido de vóley en un club a la vuelta de su casa y nunca más volvió. La Policía la encontró muerta en la cama del femicida que hoy está detenido.

Zoe Abigail Pérez fue asesinada en el barrio La Toma de San Luis.

El martes por la noche Zoe se bañó, se vistió para la ocasión, se puso "coqueta" según la definió su mamá y se fue con sus amigas al Club Pringles que quedaba a la media cuadra de su domicilio. El acontecimiento de la noche era ver un partido de vóley y luego regresar a su casa, pero la noche continuó para juntarse con sus amigos sin saber lo que pasaría después.

Al término del partido, Zoe le avisó a su madre que se juntaría con sus amigos a cenar y después iría a tomar mates, siendo así la última conversación que tuvo. Ahí mismo, comenzó la pesadilla. La adolescente de 17 años no volvió a comunicarse y a la madrugada, fue su progenitora que sintió en el pecho una sensación extraña de que algo le habían hecho a "su bebé", según comentó.

Y esa sensación fue real. Zoe fue a tomar mates a la casa de un vecino relativamente nuevo con quien tenía una leve relación sin ser nada concreto, pero una vez que pasó esa puerta, nunca más pudo salir. Leandro, más conocido como "El Gringo", planeó toda una estrategia para abusar de ella y matarla. Dicho y hecho, la víctima fue encontrada en la cama del femicida asfixiada y sin signos de abuso. Ahora, él y su cómplice se encuentran detenidos.

Zoe Abigail Pérez tenía 17 años y fue asesinada en la casa del femicida.

El miércoles a la mañana la madre despertó y Zoe todavía no había regresado a su casa. Su Whatsapp marcaba un solo tilde, por lo que decidió dirigirse hacia la casa del hombre de 30 años que se había mudado al barrio La Toma hacía pocos meses. El timbre sonó, él se asomó y tras ser interrogado sobre si había visto a Zoe, respondió que no y que desconocía su paradero.

No contenta con su respuesta, asustada y asombrada porque suponía que era él la última persona que la vio, pasaron las horas y fue el hermano de Zoe quien se acercó nuevamente a aquel domicilio para consultarle si tenía algún tipo de dato sobre lo que podría haber pasado con la adolescente. Sin embargo, la respuesta fue la misma. No obstante, en ese mismo momento, Zoe estaba sin vida recostada arriba de la cama de él con ropa, afisxiada y sin signos de abuso sexual.

La desconfianza sobre las respuestas fue lo primero que tuvieron, por lo que decidieron llamar a la Policía y dar aviso de la desaparición. Al llegar, los oficiales allanaron el domicilio del femicida y se encontraron con la peor imagen delante de sus ojos. Tras investigar el hecho, llegaron a la conclusión de que "El Gringo" tuvo un cómplice para abusar y matar a Zoe, por lo que ambos quedaron detenidos.

La Policía de San Luis encontró el cuerpo de Zoe Abigail Pérez en la casa del femicida.

Horas más tarde, la madre de la víctima dialogó con el medio Agenda Abierta de San Luis, acompañada por su marido Delfín Pérez en el cual contó el minuto a minuto de cómo fue aquella aterradora noche en donde cayó en la cuenta que su hija no iba a regresar más y que algo malo le había ocurrido.

"Me robaron a mi bebé, quiero que se haga justicia. Ella era una nena muy estudiosa. Ella salió a las 21:30, se fue al club que queda acá a media cuadra. Me dijo 'Mami me voy a ver un partido de vóley'. Se bañó, se fue coqueta, salió y después se fue a tomar mates con Leandro. Le dije a mi marido 'Son las 4:30 y Zoe no viene', Zoe no se quedaba a dormir en ningún lado. Yo la llamaba, le mandaba mensajes y su celular tenía un solo tilde, ni siquiera le llegaban los mensajes", relató con un profundo dolor.

A la vez, detalló cuál fue el último contacto que tuvo con ella y en qué horario de la madrugada aseguró que algo malo había pasado. "A las 00:16 fue el último contacto que tuve con ella cuando me mandó que se iba a tomar mate con los amigos. A las 04:10 yo la llamé y ya no respondió, ahí ya dije 'me dejaron sin bebé'. Quiero que pague el que lo hizo. Mi bebé no contestó más".

La madre de Zoe relató la noche de horror en que desapareció su hija.

En cuanto al momento en que encontraron el cuerpo de su hija, detalló: "Fueron a la casa, el tipo estaba ahí y la tenía muerta. No lo conozco, nunca tuvimos contacto. Él fue quien la mató. No sabía qué decir a la Policía, declaró que no estaba con él y la tenía en la cama". Luego de eso, sumó: "Quiero justicia y que no quede impune como el caso de Lorena Funes y Lucía Zanón".

"Me mataron en vida, no la voy a recuperar. Era una niña preciosa", confesó y agregó: "Ella era una chica muy estudiosa y que pretendía viajar a Córdoba el año que viene para comenzar la carrera de medicina. Ahora trabajaba unas horas como seguridad privada para poder comprarse un celular y ahorrar para colaborar con la fiesta y el viaje de egresados".