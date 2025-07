Escándalo sexual en la Libertad Avanza: un concejal libertario renunció tras ser denunciado por extorsión sexual

La máscara se cayó. A dos años de haberse erigido como un supuesto "adalid de la ética pública", el concejal salteño Pablo Emanuel López -el más joven de la historia de la ciudad en asumir su banca- fue denunciado por extorsión sexual por una militante de su propio espacio, también empleada en su despacho. La denuncia, radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, incluye audios escalofriantes, pruebas escritas y un pedido urgente de protección judicial. "Por cada chupada de p... te descontaba 10 mil pesos", dice sin rodeos López en uno de los audios que ya circulan en redes sociales y que comprometen su futuro político y judicial.

El navegador no soporta este contenido.

La conversación, difundida por el canal salteño Cadena Infinito, estalló como una bomba en el cierre de una semana cargada de tensiones internas dentro de La Libertad Avanza local. La víctima, una convencional municipal electa y militante libertaria, relató ante la Justicia que cobraba 500 mil pesos por tareas no especificadas pero que, según la grabación, el concejal se quedaba con 200 mil. "Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300", se la escucha reclamar en tono furioso.

La respuesta de López es tan violenta y misógina como reveladora: "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar". Acto seguido, le ofrece una "solución" a sus problemas económicos: que acceda a realizarle sexo oral a cambio de disminuir los descuentos de su salario. :"Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pi... te descontaba 10 mil pesos", agregó él. "¡¿Creés que soy una puta?!", responde ella, con una mezcla de indignación y desconsuelo. La mujer presentó la denuncia acompañada de una abogada particular. La Justicia le otorgó un botón antipánico y abrió un expediente bajo reserva.

El concejal salteño Pablo Emanuel López

La fiscalía avanza ahora en la recolección de pruebas, que incluyen chats, audios y testigos. Según fuentes del caso, el vínculo entre ambos ya estaba viciado de conflicto y sometido a una lógica de poder y manipulación. El caso tiene además una dimensión política imposible de ignorar: la denunciante forma parte del mismo espacio que López. La interna libertaria, a semanas del cierre de listas para las elecciones provinciales del 26 de octubre, ya cruje por dentro.

El archivo también juega su papel en esta historia. En septiembre de 2022, Pablo López fue uno de los más férreos detractores del exconcejal Ricardo "Pitu" Colque, acusado entonces de haber golpeado a su pareja. "Como políticos debemos promover los valores del respeto, la libertad y la equidad", escribió indignado López en su cuenta oficial. "Como Concejo debemos ser un cuerpo ejemplar y tenemos que dar un mensaje claro: no aceptamos ningún tipo de violencia", añadió en sesión.

Hoy esas palabras lo persiguen como un búmeran, convertidas en testimonio de una hipocresía que lo deja desnudo frente a la sociedad. El mismo joven dirigente que pedía expulsiones por violencia de género es ahora el que debe dar explicaciones ante la Justicia. La reacción de La Libertad Avanza en Salta no tardó en llegar. En un comunicado, el partido aclaró que "no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores que sostenemos".

Le proponía sexo oral a una empleada a cambio de descuentos en la retenciones de su sueldo.

Remarcaron su confianza en la Justicia y se desentendieron del escándalo: "Confiamos en el accionar judicial y reafirmamos nuestro compromiso con una política de ejemplaridad". Pocas horas después, López presentó su renuncia al Concejo Deliberante. En un escrito plagado de eufemismos, se desligó de toda responsabilidad y denunció ser víctima de "hostigamiento político y persecución personal". "Prefiero dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños", escribió. Y concluyó su carta: "Sostengo con firmeza cada uno de los valores y convicciones que me trajeron hasta acá".

Un concejal de La Libertad Avanza en Salta fue denunciado por extorsión sexual

La renuncia fue aceptada por el Concejo Deliberante, que dejó vacante su banca a la espera de una definición institucional. Mientras tanto, la Justicia sigue adelante con una investigación que podría derivar en cargos penales contra el exconcejal.