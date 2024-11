Seis ex militares fueron condenados a ocho años de prisión por el asesinato del soldado Chirino durante un "bautismo"

La Justicia de Corrientes condenó a ocho años de prisión a seis ex militares que fueron parte del "bautismo" que recibió el soldado Matías Chirino en junio de 2022 durante un rito de iniciación del Ejército Argentino en Paso de los Libres en Corrientes. A su vez, tres ex soldados fueron absueltos y ninguno de los acusados recibió la sentencia que habían pedido los fiscales: la de homicidio.

Es que tanto los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga, como el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta, fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial, por el delito de "a bandono de persona en concurso con abuso de autoridad ". Por otro lado, los absueltos fueron Gerardo Sebastián Bautista, Franco Damián Grupico y Claudia Daniela Cayata.

El soldado fallecido durante un "bautismo" militar, acompañado de su familia.

La carátula no era la que esperaba la Fiscalía General de Corrientes que conduce Carlos Schaefer, ya que desde el organismo habían pedido una pena de prisión efectiva de 20 años para siete de los ocho condenados. Antes de que se emita la sentencia, algunos de los acusados hablaron y hasta pidieron perdón al entorno de la víctima.

"Quiero manifestar mi más sentido pésame a la familia Chirino. Quiero justicia al igual que para mi familia y dejar en claro que no soy ningún asesino . Soy inocente de los cargos que se me imputan. Le agradezco al tribunal por permitirme manifestar mi lugar y sobre todo a mi familia", aseguró Martínez Tárraga. Luna, por su parte, ofreció sus "más sinceras condolencias" y reconoció "que no hay consuelo para ellos". Además, agregó que desde que se enteró del fallecimiento, tiene una angustia que lo acompañará el resto de su vida .

Matías Chirino tenía 22 años cuando falleció tras las torturas a las que fue sometido durante su "bautismo" como militar.

"Soy completamente inocente de todos los cargos que se me imputan. Nunca le he faltado el respeto a nadie. Siempre he tratado de caminar por la senda de lo correcto, aun así le he tenido que decir a mi hijo de 11 años que a partir de ese momento él era el hombre de la casa. Confío en que el tribunal va a hacer justicia como se debe y voy a estar con él", declaró Ruiz. "Quería dar las condolencias a la familia Chirino. Tengo cuatro hijos que me están esperando en casa. Le pido a Dios todos los días que les den a ustedes la sabiduría necesaria para tomar la decisión correcta", soltó por su parte Martínez.

" Yo hice todo lo posible para salvar la vida de Matías ", sostuvo Grupico, tras pedir perdón por la tragedia que les "pegó a todos". "Quiero que se haga justicia por todo esto. Que se sepa lo que pasó y no por puras suposiciones o involucrándome en algo que no tengo nada que ver o por hacer caso omiso de algo que no vi. Es feo ser acusada por algo que no hice y espero que ellos -la fiscalía- nunca pasen por algo así, de ser señalados, insultados", remarcó Cayata.

Matías Chirino junto a su padre, a días de su fallecimiento.

Todavía resta oír los fundamentos de la sentencia, luego del veredicto del jueves que cerró el debate que comenzó el 8 de octubre, cuando el tribunal integrado por Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Juan Manuel Iglesias le dio lugar al juicio en el cual declararon 31 testigos, con dos de ellos que pasaron a ser querellantes por haber sufrido los mismos delitos que la víctima.

El 19 de junio de 2022, Matías Chirino falleció tras haber sido sometido a fuertes vejaciones por parte de sus superiores. En el "bautismo", lo hicieron beber bebidas alcohólicas con el estómago vacío. En ese contexto fue obligado a realizar ejercicios extenuantes, además de obligado a arrojarse a una pileta con agua sucia y en temperaturas congelantes.