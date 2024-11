Alberto Fernández complicado: ¿bajo qué términos y cuándo deberá declarar?

A casi un año de haber dejado el mandato presidencial, el nombre de Alberto Fernández resuena con fuerza debido a acusaciones políticas y personales. Es así, que el próximo 11 de diciembre tendrá que declarar ante la justicia por la causa de violencia de género que le inició su ex pareja Fabiola Yañez

El juez federal Julián Ercolini citó al ex presidente: "Se le imputa el haberle causado en, al menos, dos ocasiones lesiones a su -por ese entonces- pareja Fabiola Andrea Yáñez, a quien habría agredido físicamente en su brazo y ojo derecho ", narra el documento judicial de 11 páginas.

Alberto Fernández

Fernández deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py, donde dará su versión de los hechos, que se suman a las declaraciones ya tomadas y las pruebas presentadas por la ex Primera Dama. Sin embargo, el ex mandatario tendrá una visita previa a Tribunales, ya que será indagado el próximo miércoles en la causa por la presunta corrupción en la contratación de seguros durante su gobierno; también mirará a los ojos al juez Ercolini.

En la citación escrita se detallaron dos episodios de violencia física que dejaron como secuelas moretones en los brazos y ojo derecho de Fabiola. Se trata de las marcas que se hicieron públicas con las fotos y videos que la querella de Yañez aportó a la causa judicial, y las cuales se difundieron rápidamente en redes sociales.

Alberto Fernández fue citado a declarar el 11 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py

Por otro lado, el juez adelantó la imputación del ex Jefe de Estado: "En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad".

Al momento en que Fabiola decidió romper el silencio y exponer la violencia y manipulación que vivió por parte de Alberto, él se encargó de desmentirlo . En este marco, el pasado martes trascendió que el político denunció penalmente por falso testimonio a su ex suegra, Mirian Yañez Verdugo.

La madre de Fabiola Yañez vio como sufrió su hija la violencia ejercida por el ex Presidente

La madre de Fabiola declaró que vio cómo Alberto " zamarreó y tiró al piso " a su hija cuando ésta llevaba ocho meses embarazada de su único hijo, Francisco. También confirmó la versión de que su ex yerno quiso interrumpir el embarazo. Esta manipulación y coacción continuó luego de terminar la relación, según detalla la citación del juez: "Alberto Fernández en forma directa y a través de terceras personas, le habría requerido en forma insistente y agresiva que no hiciera la denuncia y la habría instado a publicar un comunicado conjunto, con la promesa de que en el futuro no les iba a faltar nada ni a ella ni a su hijo, para luego referirle que de declarar la iba a 'arruinar y a hacer cualquier cosa en su contra'".

En este contexto y con las pruebas audiovisuales que cuenta la fiscalía, Alberto Fernández tendrá que presentarse en los tribunales de Comodoro Py e intentar salvar su imagen.