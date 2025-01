"Sentí cómo me ardía...": se peleó con su hermano por un sachet de mayonesa y lo prendió fuego

"Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera". La frase del autor argentino José Hernández, perteneciente a su emblemático Martín Fierro, carga con una sabiduría indiscutible que, muchas veces, es respaldada por la misma realidad, como en los últimos días, cuando se conoció el resultado de una pelea familiar en la localidad santafesina de San José del Rincón.

Allí dos hermanos se pelearon por el lugar donde debía estar un sachet de mayonesa y el conflicto derivó con uno de ellos rociándolo con un líquido inflamable al otro e incendiándolo, en un ataque que afectó el 15 por ciento de su cuerpo, con heridas en su miembro superior derecho, inferior izquierdo y abdomen. No hubo denuncia, y la víctima reveló que el atacante pasa por un mal momento tras la muerte de la madre de ambos.

El Hospital José María Cullen de la provincia de Santa Fe.

Si bien en esta oportunidad los de afuera no llegaron a devorarlos, la pelea entre los dos huérfanos santafesinos podría haber terminado peor, con alguno de ellos muerto o en prisión. "Todo empezó porque tiré un sachet de mayonesa en la basura y él quería que pusiera una bolsa en el tacho", explicó ante la prensa el agredido, en una bajada de tierra de lo insólito del origen del conflicto.

"No tuve tiempo de reaccionar. Sentí cómo me ardía todo el cuerpo. Salí corriendo buscando ayuda porque el dolor era insoportable. Unos chicos que andaban en caballo llamaron a la policía y de ahí me llevaron al dispensario", relató el hermano herido, en diálogo con Aire Digital. Tras esa primera atención en lo que se conoce en la provincia como Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo), fue derivado al Hospital José María Cullen.

Así quedó el hombre que fue incendiado por su hermano en la localidad santafesina de San José del Rincón

Mientras continúa con la recuperación de las heridas que tanto lo afectaron, la víctima recordó que "hace seis meses" falleció su madre. La de él y la de su hermano que lo prendió fuego. Esta cruel realidad no nubló la empatía que demostró al no realizar ningún tipo de denuncia o demanda, tras la agresión sufrida.

"Quedó afectado, como traumatizado por eso. Está atravesando un mal momento", fueron las palabras que dijo respecto a la situación emocional y psicológica que atraviesa, por la que pidió que le ofrezcan algún tipo de tratamiento. A su vez reconoció que busca "la manera de vivir en otro lado para evitar más problemas". La sabiduría de José Hernández parece haber llegado algo tarde, pero no lo suficiente como para que los devoren los de afuera.