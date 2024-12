Tiene 16 años, salió a pescar y desapareció: el misterio de Leonardo Capli y una recompensa que reaviva la esperanza

En la pequeña localidad de San Ignacio, provincia de Misiones, el tiempo parece haber sido detenido desde aquella triste noche del 1° de octubre de 2021. Ese día, Leonardo David Capli, de 16 años, salió de su casa con su caña de pescar y una promesa de regresar al día siguiente. Nunca lo hizo. Hoy, más de tres años después, su familia sigue buscando respuestas, y el Gobierno Nacional ofreció una recompensa de $5 millones a quienes puedan aportar información clave sobre su desaparición.

Ofrecen una recompensa de $5 millones para encontrar a Leonardo Capli

Leonardo vivía con su hermana mayor en Villa Ema. Su madre, Angelina Giménez, se había mudado a la cercana localidad de Corpus, dejando al adolescente bajo el cuidado de su hermana mientras se organizaba la mudanza definitiva. Era un viernes como cualquier otro, cuando Leo recibió la visita de un vecino de su misma edad, quien lo invitó a pescar junto con otros amigos. Esa fue la última vez que alguien de su familia lo vio. "Me avisó por mensaje que iba a pescar con los chicos. Era algo normal, no había motivos para preocuparse. Pero nunca volvió", había relatado su madre. Desde entonces, todo se volvió incertidumbre y sospechas.

El caso de Leonardo está rodeado de incógnitas. Los amigos que lo acompañaron esa noche se mantienen en silencio e, incluso, las versiones de algunos han mutado con el tiempo. Según la madre del joven, el vecino que fue a buscarlo esa noche se negó a contar qué ocurrió. "Dijo primero que la mamá no le dio permiso para ir, pero eso no es cierto. Salieron juntos. Tampoco sabemos qué pasó con los otros chicos que estuvieron ahí", aseguró Giménez. La familia sospecha que el miedo y las posibles amenazas sellaron las bocas de quienes podrían saber algo. "Algunos de los chicos con los que se juntaba eran malas influencias. Tal vez alguien les dijo que no hablaron", señaló.

Los familiares sostienen que detrás del caso uno de sus amigos oculta algo.

Desde el día de la desaparición, Angelina no descansa ni un sólo momento y mantiene firme su búsqueda. Rastreos, denuncias, pistas que ella misma llevó a la Justicia... todo terminó quedando en la nada. "No hay avances, no hay nada. Cada vez que voy al juzgado me dicen lo mismo: 'No tenemos nada'", lamentó. El tiempo no solo intensificó el dolor, sino también la frustración al ver que las autoridades bajaron los brazos. "Siento que la investigación está paralizada. Yo hago lo que puedo, pero ya no sé por dónde buscar. Me siento sola en esto", expresó la madre de Leonardo, quien además denunció falta de compromiso por parte de las autoridades locales.

Leonardo Capli, el chico que salió a pescar y desapareció

A través de la Resolución 1300/2024, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $5 millones a quien brinde información útil sobre el caso. Esta medida, aunque tardía, es vista por la familia como una nueva oportunidad para reactivar la búsqueda. "Espero que alguien se anime a hablar, que pierda el miedo. No puedo perder la esperanza de encontrar a mi hijo", dijo Angelina, emocionada y agotada a partes iguales. "Ya no sé por dónde buscar, ni a quién recurrir", cerró la mujer.