Adiós a la AFI: vuelve la SIDE con cuatro agencias nuevas, llamativos logos y la sombra de Antonio "Jaime" Stiuso

Luego de los anuncios realizados un mes y medio atrás, el Gobierno nacional renombró a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fundada en 2015, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el viejo nombre que tuvo el organismo desde hace décadas. Por el momento, el interventor Sergio Neiffert continuará en su cargo, aunque habrá cuatro nuevas áreas para intervenir en todos los frentes relacionados al tema.

Crece la influencia de Santiago Caputo y acompaña la sombra de Antonio "Jaime" Stiuso. "El presidente Javier Milei ha ordenado la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir de los resultados obtenidos en el marco de la intervención de la agencia que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre de 2023. En su lugar, el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) será una Secretaría de Estado", anunciaron desde la cuenta de la Oficina del Presidente.

Antonio "Jaime" Stiuso

"La desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica", cuestionaron en el anuncio. "Sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años, la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar", agregaron.

La reconfiguración de la Secretaría vendrá acompañada de una restructuración en cuatro áreas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI), con un llamativo logo del tipo ocultista. "La SIDE tendrá bajo su control operativo cuatro agencias destinadas a enfrentar desafíos específicos en materia de seguridad interior y defensa exterior, así como también generar capacidad de respuesta ante las nuevas amenazas en el campo cibernético, y la auditoría integral de todo el sistema", explicaron.

Sergio Neiffert, interventor y mandamás de la reconfigurada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

"El SIA es la agencia encargada de integrar capacidades locales en el ciclo de inteligencia exterior con el fin de recopilar información estratégica para fortalecer la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo", revelaron respecto a esta cartera. "Paralelamente, se encargará de desarrollar un esquema de cooperación con las agencias extranjeras alineadas con la política exterior de nuestro país", añadieron. A la cabeza del SIA estará el licenciado Alejandro Walter Colombo. "Es un profesional que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales y dentro de la comunidad de inteligencia", afirmaron en su presentación.

Alejandro Walter Colombo estará al frente del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA).

"La ASN tiene las capacidades para investigar y producir información de calidad para maximizar la eficacia de las fuerzas de seguridad en el combate contra delitos federales complejos", detallaron desde sus nuevas redes sociales. El director será el comisario general retirado Alejandro Pablo Cecati. "Sus más de cuarenta años de experiencia en la Policía Federal Argentina se conjugan con una vasta trayectoria en academias nacionales e internacionales para la formación en materia de seguridad, defensa e inteligencia", relataron.

"La AFC tiene a su cargo el desarrollo de soluciones para la detección y contención de amenazas informáticas, así como también la capacitación del capital humano del Estado ante éste nuevo dominio de operaciones", explicaron sobre la nueva área. "La creciente informatización de la sociedad ha llevado a un nuevo escenario de riesgos, en el que todos estamos expuestos a amenazas que fluyen a través del Internet. Las características del ciberespacio favorecieron la aparición de distintos actores hostiles con capacidad de disrupción en el tejido económico y social de los países. Esta agencia coordinará las capacidades técnicas e intelectuales para proteger la infraestructura crítica de un país conectado", añadieron.

El comisario general retirado Alejandro Pablo Cecati estará al frente de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN).

"El director de la AFC será el Dr. Ariel Waissbein. Su prolífica labor en el campo académico y de la investigación en materia de criptografía y seguridad de la información, es el sustento técnico principal que le permitió gestionar y dirigir exitosamente proyectos de jerarquía mundial tanto para empresas como para estados", expusieron en las nuevas redes. "Tendrá la misión de elevar la capacidad de planeamiento y respuesta del capital humano de la AFC y del sector público en general frente los desafíos que este nuevo dominio de operaciones plantea", explicaron.

Respecto a la DAI, configuraron que "es la agencia encargada de promover investigaciones, inspecciones y revisiones dirigidas a evaluar el desempeño, la economía de recursos, la eficacia y la integración funcional de las demás agencias", con el fin de velar "no sólo por el uso apropiado de los recursos sino también por el respeto a la integridad institucional". "Tenemos la misión de vigilar el funcionamiento de los órganos del sistema de inteligencia nacional para dejar en el pasado el rol desnaturalizado que han tenido las agencias, y erradicar el uso de los órganos de inteligencia con fines contrarios al interés nacional", reafirmaron. Naturalmente, quien estará detrás de la DAI no fue anunciado de forma pública.

Ariel Waissbein será el titular de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).

El jugador más protagónico detrás de toda la reconfiguración probablemente es el asesor presidencial Caputo. Según trascendidos a la prensa, el objetivo que tendría la persona de confianza de Milei es poner a la inteligencia argentina en un lugar de elite mundial, similar al que tiene el FBI de Estados Unidos (EE.UU). La confianza que tiene con el economista libertario fue fundamental para asignarle la tarea, mientras que es probable que siga creciendo tras los resultados.

Los últimos cambios en el sector habían sido impulsados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2015 reorganizó todo alrededor de la ahora ex AFI. En su momento había muchos asuntos de inteligencia en primera plana, y la sombra del ex director de Operaciones que había estado en la SIDE desde 1973, se enfrentaba a la gestión kirchnerista.

Lucas Nejamkis cuando todavía era funcionario del kirchnerismo.

La presencia de Stiuso esta vez, si bien no será -al menos de forma pública- en un cargo, tendrá sus continuaciones a través del ex secretario de él y funcionario del kirchnerismo durante más de 10 años, Lucas Nejamkis, un amigo personal del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Esta figura vendría con una estrecha relación con Caputo. Su familia ya había sido parte del gobierno libertario, ya que su cuñado Maximiliano Kezcelli fue nombrado como agente del servicio exterior en España, luego de se fuera en abril de su cargo en el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello. Ahora su familiar cobrará a través de Inteligencia, algo que parece muy lejano a una casualidad.