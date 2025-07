Fuerza Patria: la unidad peronista que promete derrotar la motosierra de Milei

En un país que parece debatirse entre la oscuridad del ajuste y la luz de la esperanza colectiva, Fuerza Patria -la coalición peronista que representa los espacios de Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof- decidió dar batalla en las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Con un mensaje poderoso y una narrativa que busca encender el alma popular, el primer spot de campaña de esta alianza se presenta como un grito de unidad y resistencia frente al avance del ultraderechismo representado por la motosierra de Javier Milei.

Acto en Parque Lezama donde habló CFK

El video, difundido por Massa, líder del Frente Renovador, no es solo una pieza de campaña. Es un llamado a la acción, una invitación a recordar que la fuerza de la Patria no reside en sus dirigentes, sino en su gente: " Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa ", reza el eslogan central dejando atrás por fin los personalismos. Detrás de esas palabras, sin embargo, late algo más profundo: la certeza de que solo la unidad podrá detener la sangrienta motosierra que amenaza con desmantelar los derechos conquistados por generaciones de argentinos.

"Fuerza Patria no es una consigna vacía, es lo que somos cuando nos juntamos", dice el spot con una voz en off que parece emerger del corazón mismo del pueblo. Y es que el mensaje no se limita a señalar los errores del gobierno actual: va más allá. Celebra a los trabajadores que madrugan bajo el peso del ajuste, a los jubilados que exigen dignidad pese a la represión, a las madres que crían solas en un sistema que les da la espalda, y a los estudiantes y docentes que resisten el desprecio con libros y conocimiento como armas.

Comunicado de Fuerza Patria al momento de la consolidación del espacio

Cada palabra del spot es un homenaje a quienes sostienen al país con su esfuerzo cotidiano: "Es la fuerza de los médicos y científicos que, pese al abandono y las críticas, siguen cuidando y descubriendo. Es la fuerza de una nación que no se rinde porque sabe que su destino es colectivo", continúa el mensaje. En este relato, Fuerza Patria se erige como el faro que ilumina el camino hacia un futuro más justo, lejos de las sombras del individualismo y de los discursos de odio.

En un contexto político donde Milei plantea una dicotomía simplista entre "kirchnerismo o libertad", Fuerza Patria responde con una tercera vía: unidad o destrucción. Porque si algo ha quedado es que el ultraderechismo de las fuerzas del cielo no trae libertad, sino exclusión; no trae progreso, sino retroceso; no trae esperanza, sino miedo y represión.

El spot evita caer en personalismos o referencias explícitas a dirigentes históricos del peronismo. Ni Cristina Kirchner ni Axel Kicillof aparecen mencionados. En cambio, la narrativa se enfoca en un mensaje universal: la única salida es colectiva y nadie se salva solo. La decisión de omitir nombres propios no es casual; busca trascender las divisiones internas y hablarle directamente al pueblo argentino.

La construcción de Fuerza Patria no fue sencilla. La articulación del frente requirió largas negociaciones entre sectores que últimamente se enfrentaron dentro del peronismo. Desde el gobernador Kicillof y los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hasta Kirchner y La Cámpora, todos entendieron que la fragmentación solo fortalecería al gobierno de derecha.

Fuerza Patria

El cierre de filas se concretó en una fecha cargada de simbolismo: la noche del 9 de Julio, Día de la Independencia. Bajo el nombre Fuerza Patria, esta nueva coalición busca ser más que un rebranding de Unión por la Patria; aspira a convertirse en el motor de un cambio real, en el escudo que detenga el avance de las políticas anarcocapitalistas. Por eso, la elección del 7 de septiembre no será una más. Será una batalla épica entre dos modelos de país: uno que destruye y otro que construye; uno que divide y otro que une; uno que alza la motosierra y otro que levanta las banderas de la justicia social.