Patricia Bullrich apretó a Victoria Villarruel por redes sociales: "Levántese, Sra. Vicepresidente"

El Senado argentino se convirtió en un campo de batalla político este jueves 10 de julio, cuando una sesión convocada para tratar temas sensibles como la distribución de fondos a las provincias, aumentos para los y las jubiladas y la emergencia por discapacidad desató la bronca entre los funcionarios de La Libertad Avanza que sostienen que la sesión es "inválida".

Desde muy temprano y en el centro del debate, está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusándola de "denigrar" las instituciones y de ser "cómplice del kirchnerismo".

El incendiario tweet de Patricia Bullrich

A través de un posteo en la red social X, Bullrich instó a Villarruel a levantar la sesión: "No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar el país. No convalide la corporación política más abyecta de la historia", escribió, dejando en claro su incendiaria postura.

La sesión, que logró quórum con 34 senadores de Unión por la Patria, legisladores de fuerzas provinciales y algunos representantes de bloques aliados, fue señalada por Bullrich como un intento de "golpe institucional" contra el Senado: "Plantan una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a todos los argentinos. No se puede permitir. Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan", disparó la ministra horas antes también en su cuenta de X.

El origen del conflicto radica en el carácter de la sesión: desde el bloque peronista, encabezado por el jefe de bloque José Mayans, se defendió la legitimidad de la convocatoria, argumentando que los temas a tratar son urgentes y necesarios para garantizar derechos fundamentales

Sin embargo, desde los sectores de La Libertad Avanza y parte del PRO, se cuestionó no solo el contenido de la agenda, sino también el procedimiento utilizado para convocar la sesión. Ezequiel Atauche, jefe del bloque oficialista -que extrañamente estaba sentado en su banca dando quórum- explicó: "Nos encontramos una vez más discutiendo y avasallando instituciones. Esta nueva costumbre de autoconvocarse con mayorías circunstanciales para doblar el reglamento y la Constitución es inadmisible", dijo titubeante.

Insólitamente, Ezequiel Atauche terminó votando

Atauche enumeró una serie de presuntas irregularidades reglamentarias que, según él, invalidarían la sesión: "El artículo 20 y el 32, inciso F, del Reglamento del Senado establecen que solo el presidente puede disponer una citación válida. Aquí no hubo pedido formal ni llamado del presidente. Tampoco se cumplió con la intervención del plenario de labor parlamentaria ni se presentó un plan de labor aprobado. Todo esto convierte esta sesión en una aberración institucional sin precedentes", expresó con voz contundente.

La sesión no solo generó tensiones por su forma, sino también y principalmente por su fondo. Los temas en discusión, como los aumentos a jubilados y la emergencia por discapacidad, son cuestiones que ponen en jaque la estabilidad del plan de gobierno de Javier Milei. Es por eso que prometen usar todas las herramientas del Estado para declarar nula la sesión tal y como lo había adelantado Guillermo Francos, el Jede de Ministros de La Libertad Avanza: "Las leyes se van a vetar y si se insiste, se judicializará".