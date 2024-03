Adorni amenazó a las mujeres estatales que movilizan por el 8M con descontarles el día, pero volvió a hacer agua

¿Sorprende? Para nada. Manuel Adorni, el vocero presidencial del gobierno libertario de Javier Milei viene con la motosierra en una mano y con la licuadora en el otro. Con la primera garantiza que los derechos de los trabajadores se recorten sangrientamente y con la licuadora vacía de contenido cualquier tipo de manifestación en contra de su gobierno.

De cara al 8 de marzo, día en el que en todo el mundo se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, el gobierno de las Fuerzas del Cielo, reivindica el castigo a aquellas mujeres cis y trans que quieran parar por el acontecimiento político y social más importante del movimiento feminista.

El 8M en la era libertaria

Desde Casa Rosada, en sus ya tradicionales conferencias de prensa, Adorni avisó nuevamente que aquel que para, no cobra: "Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día".

Dejando en claro que no se trata de una cuestión sexista o machirula por parte de las arcas libertarias, Adorni se excusó: "Pero no por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro que anunciamos que quienes no asistan al trabajo se les descontará el día".

"La pobreza tiene cara de mujer", Raquel Vivianco.

Adorni quedó envuelto en llamas por dos preguntas que no supo cómo responder. Una de ellas es por qué se baja el gasto en Diputados con chiquitajes tales como que un Diputado no pueda ingresar a una sala VIP en aeropuertos pero, por el otro lado, el mismo Martín Menem -presidente de esa cámara- autoriza la suba de las dietas de diputados en un 30%.

Adorni tampoco supo responder quiénes confirmaron asistencia para la reunión más importante a nivel político que enfrentará La Libertad Avanza: el viernes 8 de marzo, a las 15 horas, se convocó a cada uno de los gobernadores para empezar a avanzar sobre el Pacto de Mayo, que, si sale bien ordenaría de manera neoliberal el país en materia económica, política y financiera.

Nicolás Posse

Lo que sí pudo responder el vocero es que la reunión de Gabinete en la que se vieron las caras todos los actores del gobierno libertario, no fue presidida por Milei porque su agenda de trabajo se lo impidió.

Además, confirmó que en la reunión del viernes 8 estarán presentes Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Ministros y el ministro del Interior Guillermo Francos.

Otras definiciones que dejó la conferencia de Adorni

Nuevo puerto agroindustrial : destacar la inversión para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial sobre el Río Paraná, una de las zonas más importantes del mundo. La inversión es de 550 millones de dólares, las obras comenzarán este mes y se van a emplear 2600 argentinos. Esto es parte de la confianza que despierta el gobierno nacional y a todos los inversores tanto nacionales como internacionales, queremos decirles que tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos.

: destacar la inversión para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial sobre el Río Paraná, una de las zonas más importantes del mundo. La inversión es de 550 millones de dólares, las obras comenzarán este mes y se van a emplear 2600 argentinos. Esto es parte de la confianza que despierta el gobierno nacional y a todos los inversores tanto nacionales como internacionales, queremos decirles que tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos. Recortes a funcionarios públicos en Diputados : "En el marco del 'plan motosierra', contarles que por disposición del Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem se redujo la emisión de pasajes aéreos por Diputados, se suspendió el contrato que permitía accesos exclusivos a los salones de los aeropuertos y además parte de la normativa permitía emitir pasajes para diputados que tenían el mandato cumplido. Parece increíble pero ocurría en la República Argentina. Esto implica un ahora de 12.333 pasajes por año lo que equivale a 70 aviones abarrotados de políticos. No es poco que la política empiece a comprender el costo de los privilegios; en tal caso que el turismo y la rosca política se haga con financiamiento propio. Los argentinos no estamos en condiciones de financiar la carrera política de nadie".

Martín Menem