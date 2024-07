De agarrar la pala, nada: circula el CV de "El Dipy" y da vergüenza

David Adrián Martínez, más conocido como "El Dipy" se presenta a sí mismo como "cantante de cumbia villera, DJ, piloto de automovilismo" y en los últimos años sumó dos palabras para autodenominarse "político argentino".

Conocido por despotricar contra "la casta", recibió un regalito de La Libertad Avanza que debió finalmente rechazar con un currículum tan paupérrimo como la gestión libertaria en cultura.

El Dipy en el programa de Mirtha Legrand

Lo que Javier Milei y la ministra de Capital Humano firmaron es la designación de su amigo libertario Dipy para un lugar en la Secretaría de Cultura dependiente de Sandra Pettovello para un programa que tendría la finalidad de promover espacios colectivos musicales en barrios populares.

Tanto revuelo se armó, que a las 24 horas de realizado el anuncio, el Dipy explicó que nunca había tenido un ofrecimiento de cargo público desde La Libertad Avanza: "Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno"; además explicó que se puede tratar de "una opereta".

El Dipy y Milei

Pero ¿de qué trabaja el Dipy? En el currículum que trascendió en redes sociales habla de que el cumbianchero no tiene más que la primaria terminada. Entre sus trabajos están los de productor musical, compositor, cantante y DJ.

En cuanto a su experiencia laboral enumeró que se ganó el Premio Gardel, que llegó al disco de oro y platino con su banda "El Empuje" y refiere a sus colaboraciones con el artista Pablo Lescano y las bandas "La Repandilla" y "La Liga". De gestión estatal... ni hablar.

"Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aportó una garcha, que todos sabemos que es un trepador y un bocón, inútil en todos los términos. Me parece un horror y no era lo que habíamos votado", dijo Alfredo Casero, actor que en algún momento fue más peronista que Juan Domingo Perón.

Esa y algunas otras opiniones hicieron que finalmente, la ministra Petovello decidió no llevar adelante la designación del Dipy por una razón: "Lo durmieron ese expediente. Es que tiene malas carpetas". Esas "malas carpetas" refieren a la denuncia por violencia de género que interpuso su ex pareja Mariana Diarco.

El CV de E Dipy

Desde el entorno de la ministra de Capital Humano deslizaron que "Sandra (Pettovello)con eso es muy estricta".