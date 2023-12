"Ahora yo les pago el sueldo": Ofelia Fernández se despidió de la Legislatura entre chicanas al PRO y LLA

Una de las definiciones que brinda la Real Academia Española (RAE) a la palabra "coherencia" dice: "actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan". En el video de despedida que dejó en sus redes sociales, la legisladora porteña saliente Ofelia Fernández, aprovechó para demostrar que este atributo es algo que ella tiene, mientras que muchos de sus colegas de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y otros partidos con los que compartió recinto, no podrían decir lo mismo.

"Por el futuro de mi generación en toda América Latina: sí, juro", son las primeras palabras que aparecen en el reel. Estas fueron parte de la jura que la dirigente estudiantil de sólo 19 años por aquel entonces expresó en 2019 cuando comenzó su mandato. Lo otro que figura enseguida también es parte del balance de su experiencia histórica, y es la persecución que sufrió por ser joven y pensar distinto, por parte de Eduardo Feinmann.

A "esta joven piquetera de los colegios" y "la premian con una banca en la Legislatura", la coronan una definición muy sesgada del periodista: "Si un día hay una una ley que a ella no le gusta, van a tomar el Parlamento".

El video es un constante ida y vuelta de intervenciones de ella ante la Legislatura y conclusiones en un formato medio humorístico y hasta paródico de muchas cuestiones de la realidad. "No pensaba que a los 19 iba a llegar acá. Para mí la política es... ah, re flasheaba documental", expresa en un momento. "No, solamente hace cuatro años asumí como legisladora y, finalmente, termina mi mandato, así que quería repasarlo un poquito", agrega.

Allí recorre algunos de los proyectos que realizó, con temas como la comida que se da en las escuelas, el mapa de la Policía y la vivienda. Aunque lo más fuerte fue exponer la falta de intención de sus colegas de discutirlos. "No sé si quieren jugar un rato más a hacernos los escandalizados y conmovidos con la situación o tienen ganas de hacer política en serio y de cambiarle la vida a alguien, pienso", se la escucha decir.

Ofelia Fernández.

"Este es de un proyecto de mi autoría, modificación de de la Ley de Violencia de Género CIMS en barrios populares y patrocinio gratuito para las mujeres que necesitan denunciar y no pueden. ¿Tienen ganas de discutirlo? No, bueno. ¿Dan ganas de discutirlo este? Evidentemente tampoco. ¿Lo queremos discutir? No. ¿Ninguno, ninguno? ¡Traigan uno entonces! Traigan un proyecto que quieran discutir, ¿se podrá tratar en alguna sesión, se podrá reunir cada tanto la Comisión de Educación, alguien tiene ganas de laburar concretamente?", se la ve protestar desde su banca.

Más adelante le reprocha cuestiones al Gobierno porteño del PRO. "Es que hay cosas que las repetí hasta el cansancio: están gastando ocho millones de pesos por día en publicidad y propaganda, muchachos, ¿de verdad les parece prioritario? De cada un peso de presupuesto para infraestructura escolar, hay cuatro en publicidad. ¿Les parece razonable? Porque a mí no. Saquen un cartel de 'la transformación no para' y sumen un nutriente para los pibes. Saquen un cartel y arreglen un techo. A mí eso me parece que lo tienen que explicar, ¿pueden explicar por qué el Estado tiene que ayudar a las inmobiliarias a tener departamentos vacíos? Son unos marcianos. ¿Ustedes alquilan, tienen amigos que alquilan? ¿Pueden explicar para qué va a servirle a la gente que alquila esto que armaron?", se pregunta.

Alberto Fernández y Ofelia Fernández en un paseo juntos.

Las cuestiones de género fueron tan importantes en su agenda como sus intervenciones al respecto. "Nosotras hace rato llegamos a esa conclusión y no puede la política tardar tanto en alcanzarnos porque se nos va la vida en el camino. Marzo lleva más femicidios que días", lamenta la legisladora. "Por las que mataron, por las que se llevó la trata, por las reventadas y por las que se organizan, para toda la vida, den lo que den los focus group que les gustan ustedes", expresa en otra parte.

También se la ve en plena interpelación a Felipe Miguel. "Porque para humo ponete una parrilla, armá un fogón con tus amigos. Acá la idea es que el jefe de Gabinete explique qué está haciendo el Gobierno de la Ciudad con transparencia", critica. "Así que bueno, presente 64 preguntas, espero humildemente alguna que otra respuesta", agrega después.

Ofelia Fernández en los tiempos del secundario.

Otro de los momentos más fuertes que recapitula en su resumen es tras la asunción de los diputados libertarios después de diciembre de 2021. En particular contra Leonardo Saifert, una persona que tuvo que cerrar su Twitter por los innumerables insultos xenófobos con los que contaba. "Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y, a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara como lo estoy haciendo ahora", remata Fernández.

El mensaje final del video es con ella frente a la cámara y fuera del recinto. "En fin: a los que me votaron en aquel entonces, a mis compañeros y compañeras de siempre quiero decirles muchas gracias", comienza. "Y a algunos de los demás, prepárense. Porque, a partir de ahora, no me pueden correr con nada. Decidí no tener ningún cargo, su gobierno lo voy a discutir como una ciudadana más", advierte.

Ofelia Fernández.

"Resulta que muchas de las cuentas que me bardeaban incansablemente por Twitter, sin nombre y apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei. Ahora yo les pago el sueldo, así que cuiden a la Argentina, que también la vamos a estar cuidando nosotros. Si les molestaba que entre a la política con 19 años, los tengo que corregir. Yo entré con 13 a la militancia política. Eso es lo importante y eso es para siempre. Recién arranco, así que nos estamos viendo", promete la dirigente. Para finalizar, nuevamente en un tono humorístico, emuló un capitulo final de la serie Hannah Montana, protagonizada por Miley Cyrus.