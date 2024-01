"Antes de subir un impuesto, me corto un brazo", decía Milei que ahora propone cobrar "Impuestos a los Ingresos Personales"

En campaña, Javier Milei había dicho que antes de subir un impuesto se "cortaba un brazo". Ahora, con su investidura presidencial ganada, el libertario no sólo dio marcha atrás a esa excéntrica idea, todo lo contrario: impulsará un proyecto de ley para que el Impuesto a las Ganancias lo paguen cada vez más trabajadores registrados de la cuarta categoría.

Tras el tire y afloje que trajeron las reformas de algunos puntos de la Ley Ómnibus, se aprobaría el proyecto al que se tituló "Impuesto a los Ingresos Personales" que llevará a que trabajadores que perciban un mínimo no imponible de $1.350.000 brutos paguen impuestos que se ajustarán trimestralmente a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Vale aclarar que en caso de que este proyecto de ley que se impulsa a través de La Libertad Avanza prospere, el Poder Ejecutivo conservará las facultades para modificar las escalas y alrededor de 80 mil trabajadores registrados volverán a pagar el impuesto que había sido derogado por el ex ministro de Economía Sergio Massa (Unión por la Patria) durante el año 2023.

El proyecto de "Impuesto a los Ingresos Personales" se tratará el 23 de enero de 2024 a primera hora de la mañana; todavía, el arco de La Libertad Avanza está ultimando detalles para la redacción y presentación del proyecto.

Eliminación del Impuesto a las Ganancias

"El salario no es ganancia", repetía Massa como un mantra durante su campaña política a presidente que terminó perdiendo con el ultraderechista Milei. El proyecto que había presentado el peronismo proponía que los y las trabajadoras de la cuarta categoría no pagarán el impuesto a las ganancias, lo que dejaba un resultado de más de 700.000 personas que no pagaban ese arancel.

El hecho -histórico- sucedió hace muy pocos meses, más precisamente en septiembre de 2023 y fue aprobado ampliamente por Diputados con 135 votos a favor y 103 en contra.

Cabe aclarar que el mismísimo Presidente había votado favorablemente para eliminar el impuesto con una llamativa alocución: "Sí, el Gobierno va a intentar sacar un rédito electoral, va a creer que la gente es tonta. Pero pese a que la gente es subestimada sistemáticamente por la casta política parece que la gente está reaccionando".

En aquella oportunidad había dejado claro: "Todos los impuestos son un robo" y hasta se peleó con el ala dura de Juntos por el Cambio por no votar afirmativamente: "Les recuerdo que le aprobaron el Presupuesto con déficit fiscal, que es inmoral, le han avalado la locura del FMI o han hecho leyes ustedes mismos como la ley de Góndolas o de Alquileres, que son ataques directos al derecho de propiedad".

Como ya es de costumbre, MIlei volvió sobre sus palabras y borró con el codo lo que escribió con la mano. Ya en el último mes de 2023, la amenaza de la vuelta del impuesto a las ganancias era casi un hecho: "Volver a poner el Impuesto a las Ganancias es la solución para corregir el 1% de déficit de las provincias", había dicho contundente y agregaba: "Es parte de una negociación. Volver a poner Ganancias es la solución que permite que las provincias vuelvan a encauzar sus cuentas".