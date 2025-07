"No me hago cargo, hay que saber tuitear": el Gordo Dan desconoció a Fran Fijap tras la denuncia por incitación a la violencia

El influencer y conductor del streaming Carajo Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan, bajó unos cuantos cambios luego de la denuncia que le hizo un grupo de diputados nacionales por incitación a la violencia, a partir de una serie de tuits en las que pidió que salgan los tanques a la calle, tras el traspié oficialista de la semana pasada en el Senado de la Nación.

El tuitero libertario jugó con la metáfora para esquivar las represalias, ya que dijo que su pedido no era precisamente en referencia a vehículos militares. "Hay tuits que son una amenaza a la democracia y hay otros que no. Una cosa es que salgan los tanques de agua a la calle y otra cosa son los tanques no de agua", bromeó rodeado de sus compañeros de La Misa. Ya en su cuenta de X (ex Twitter) había jugado con esa diferencia.

En la emisión de este miércoles, Parisini, además, se distanció de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, mejor conocido como Fran Fijap, un especialista en la provocación que ya tuvo bastantes traspiés callejeros cuando fue a entrevistar a movilizaciones opositoras piqueteras y de ese perfil. "Lo que sí voy a decir: de los tuits de Fran Fijap no me hago cargo. Hay que saber tuitear. Eso es lo que voy a decir. Hay gente que sabe y gente que no sabe", reveló el Gordo Dan en su programa. "Hay gente que sabe jugar al fleje, pegarle con swing, con fineza, con calidad a la pelota y que pegue en el fleje, y hay gente que intenta tirarle al fleje y las tira todas afuera", explicó después.

Los tuits del Gordo Dan fueron igual de fuertes que los demás, pero se desdijo en referencia a qué tipo de tanques son.

Es que Fijap había tuiteado de una manera mucho menos críptica. ""Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro", escribió en mayúsculas el ultraderechista. Contra ese tipo de posteos se refirió Dan, que aprobó las palabras de uno de sus compañeros que afirmó que había que formarse para tuitear, aunque luego se contradijo. "Lo tenés o no lo tenés también", soltó Parisini.

La denuncia fue presentada por los diputados Santiago Cafiero, Matías Molle, Daniel Arroyo y Leopoldo y Cecilia Moreau, quienes aseguraron que se rompió el artículo 213 bis del Código Penal, que castiga "a quien organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que (...) tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor".

El tuit de Fran Fijap por el cual lo denunciaron por incitación a la violencia.

Aunque también, en la presentación que se hizo en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado y que apuntó a otros usuarios libertarios que se movieron en el mismo sentido, incorporaron como agravante el artículo 210 bis, por considerar que hubo un llamado explícito al alzamiento armado para impedir el funcionamiento del Congreso Nacional.